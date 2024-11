Najmanje jedna osoba je poginula, a više njih je povređeno, nakon što se rano jutros srušio avion kompanije DHL u blizini aerodroma u litvanskoj prestonici Vilnjus.

Reč je o avionu koji je leteo iz Lajpciga ka glavnom gradu Litvanije.

„Dve osobe su hospitalizovane, a kod jedne je konstantovana smrt. To su ljudi koji su, prema preliminarnim podacima, bili u avionu“, rekao je za LRT radio predstavnik Sektora za zaštitu i spasavanje od požara (PAGD) Saulius Raševskis.

Predstavnik policije Ramunas Matonis potvrdio je za LRT da su četiri osobe bile u avionu, a jedan od dvojice pilota je poginuo.

DHL cargo plane crashes near Vilnius airport (Lithuania)

Preliminary reports indicate it crashed near a residential building.

via . Reuters

video . DELFI pic.twitter.com/95UXKAH6BK

— United Alerts (@unitedalerts) November 25, 2024