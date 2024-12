Nemački kancelar Olaf Šolc je, prema planu, izgubio glasanje o poverenju u Bundestagu.

Poverenje mu je izreklo samo 207 poslanika, 394 bilo je protiv, a 116 se uzdržalo.

Šolc je govorom u Bundestagu praktično otpočeo kampanju za prevremene izbore koji bi trebalo da se odigraju 23. februara. Pokušao je da nastupi kao zaštitnik malih ljudi i “socijaldemokratskije” nego ikada pre.

Potom je otišao do predsednika Frank-Valtera Štajnmajera kako bi zatražio da predsednik raspusti parlament i tako i zvanično utre put novim izborima.

Biće to tek četvrti prevremeni izbori u posleratnoj istoroji Nemačke.

Merc favorit

Do izbora dolazi nakon raskola u vladajućoj koaliciji koju su napustili Liberali.

Iako kampanja tek predstoji, bilo bi čudo da ijedna od do sada vladajućih partija – Socijaldemokrata, Zelenih i Liberala – išta profitira. Radilo se o najmanje omiljenoj vladi otkako postoje merenja.

Favorit će biti Demohrišćani i njihov kandidat za kancelara Fridrih Merc. No sa kim bi on mogao u narednu koaliciju, to je još uvek pitanje od milion dolara.