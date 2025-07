Grčki vatrogasci se već treći dan bore sa velikim šumskim požarom na ostrvu Krit, koji je uništio šume i maslinjake i primorao hiljade stanovnika i turista da napuste područje.

Oko 130 vatrogasaca, 48 vozila i šest helikoptera angažovano je u akciji, a gašenje požara značajno otežavaju jaki udari vetra i vrlo sušno područje, što bi sve zajedno moglo ponovo da rasplamsa požar u područjima u kojima je već obuzdan.

Požar na Kritu izbio je u trenutku kada veći deo Evrope zahvata toplotni talas, koji je prema dosadašnjim podacima prouzrokovao najmanje osam smrtnih slučajeva.

Around 5,000 residents and tourists have been evacuated as a „precaution“ from Greece’s largest island, Crete, as the wildfire rages on. pic.twitter.com/u7TnIO50Ze

Požar, koji je u sredu izbio u selu oko 20 kilometara istočno od grada Jerapetre, progutao je delove poljoprivrednog zemljišta u jugoistočnom delu ostrva, ostavljajući za sobom mrtve životinje, oštećene i spaljene kuće.

Oko hiljadu stanovnika evakuisanih u sredu pronašlo je privremeno sklonište na zatvorenom stadionu i u obližnjim hotelima, a oko 5000 turista napustilo je područje.

Please pray for Crete. Wildfires rage forcing the evacuation of over 1,000 people including tourists. 230 firefighters, 46 engines, and aircraft are battling to control the fire. Crete has a rich Orthodox history and a special place in my heart. pic.twitter.com/hqCKPP2f83

