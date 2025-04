Centralna obaveštajna agencija SAD (CIA) potvrdila je smrt 21-godišnjeg Majka Glosa, sina zamenice direktora CIA za digitalne inovacije, Džulijane Galine Glos, javio je „NBC News“.

Glos se, kako je preneo index.hr, pridružio ruskoj vojsci i poginuo tokom borbi u Ukrajini.

CIA: Privatna stvar porodice

„CIA smatra Majklovu smrt privatnom porodičnom stvari obitelji Glos, a ne pitanjem nacionalne bezbednosti“, rekao je portparol CIA.

Portal Important Stories prvi je objavio vest o Glosovoj smrti, pozivajući se na ruske izvore i društvene mreže preminulog. Na svojoj stranici na VKontakteu, Glos je objavljivao fotografije s Crvenog trga i izražavao simpatije prema ruskoj vojsci, nazivajući ukrajinsku vojsku „korumpiranom“, a zapadne medije „propagandom“.

CIA je zvanično potvrdila smrt, ali nije precizirala na čijoj je strani sin njihove funkcionerke učestvovao u borbama. U saopštenju je navedeno da je porodica doživela veliku tragediju i da se traži poštovanje njihove privatnosti.

The 21-year-old son of CIA Deputy Director – Michael Gloss died in the war in Ukraine. He served in the Ryazan Airborne Regiment.

He fought on the side of the occupation russian forces.

Just imagine this. pic.twitter.com/m5x98xnp0p

— Окопавшийся Тарас 🇺🇦 (@fortifiedtaras) April 25, 2025