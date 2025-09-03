Desetine hiljada kandidata ima za lokalne izbore u najvećoj nemačkoj pokrajini – 14 ih je umrlo pred glasanje. Od toga šest iz desničarske Alternative za Nemačku, pa sada bujaju teorije zavere

Šestorica kandidata Alternative za Nemačku umrla su pred lokalne izbore u Severnoj Rajni-Vestfaliji, najmnogoljudnijoj nemačkoj pokrajini.

Petorica kandidata za opštinske, gradske i okružne mandate bili su starosti između 59 i 72 godine. Kod jednog je potvrđeno da su zakazali bubrezi, kod drugog srce. Ni kod jednog nema sumnji na ubistvo.

Šesti čovek, kojem je bilo 46 godina, počinio je sucid.

„Prema mom sudu, ovo je statistički upadljivo i trenutno teško objašnjivo“, rekao je potpredsednik partije Štefan Brandner.

Ukupno 14 umrlo

Društvene mreže i desničarski blogovi i mediji već ključaju od teorija zavere, iako iz same AfD poručuju da nema ni najmanje indicije da je u pitanju išta više osim slučajnost.

Kaj Gotšalk, drugi čovek partije u pokrajini, rekao je za Politiko da nema razloga da se pretpostavi da je u igri išta više od slučajnosti. Kaže, proveriće stvar „bez da se odmah upada u teorije zavere“.

Kako se tema zakuvala pred izbore 14. septembra, mediji su zbrojali da je ukupno umrlo 14 kandidata, dakle osmoro koji pripadaju drugim partijama ili se kandiduju nezavisno.

Novi glasački listići

S obzirom da se bira na više lokalnih nivoa, a da pokrajina broji oko 18 miliona stanovnika, ukupno ima šestocifren broj kandidata.

Recimo, Hrišćansko-demokratska unija kancelara Fridriha Merca kandiduje ukupno 25.000 ljudi.

„Srećom nije nam poznato da je iko od njih preminuo, iako je to statistički iznenađujuće s obzirom na veliki broj ljudi“, rekao je jedan portparol te stranke.

Između izbora kandidata i samih izbora prolaze meseci te nije neuobičajeno da neki od njih umru u međuvremenu.

Onde gde je to moguće, štampaju se onda novi glasački listići.