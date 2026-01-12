Policija u Izraelu izdala nalog za hapšenje Srulika Ajnhorna, osumnjičenog u aferi Katargejt i proglašenog kriminalcem u bekstvu, jer je odbio da se vrati u domovinu na ispitivanje

Izraelska policija proglasila je bivšeg savetnika izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Jisraela Srulika Ajnhorna, osumnjičenog u slučaju Katargejt, za kriminalca u bekstvu, prenosi izraelski list „Times of Israel“.

„Ajnhorn je osumnjičen u ovoj aferi i pod istragom je zbog prekršaja odavanja poverljivih informacija, a protiv njega je izdat nalog za hapšenje. Uprkos tome, pomenuta osoba je izbegla povratak u Izrael i kriminalac je u bekstvu“, saopštila je policija.

Ajnhorn, zajedno sa Jonatanom Urihom i bivšim Netanjahuovim portparolom Elijem Feldštajnom, optužen je da su uzimali novac kako bi vodili kampanju za odnose s javnošću koja je trebalo da predstavi Katar u pozitivnom svetlu — i to više od godinu dana nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, uprkos snažnim vezama te zalivske države sa Hamasom.

Trojica optuženih u to vreme radila su u kabinetu premijera Netanjahua, navodi „Times of Israel“.

Prema pisanju Balkanske istraživačke mreže Srbije (BIRN), Ajnhorn, koji je u srpskoj javnosti poznat i kao nekadašnji savetnik predsednika Aleksandra Vučića, prošlog jula je u Vrhovnom javnom tužilaštvu u Beogradu ispitan od strane dvojice izraelskih istražitelja u vezi sa Katargejt istragom. Srbija je, navodno, tražila da detalji ispitivanja ostanu tajni.

Izraelski list „Haaretz“ je takođe objavio da je Ajnhorn optužen za pritiskanje na svedoka Šloma Filbera. Naime, njegova kompanija u Srbiji — prema Haarecu — zaradila je oko 2,3 miliona dolara za usluge na stranom tržištu u periodu od aprila do decembra 2024, dok je Ajnhorn bio emigrirao u Srbiju.

