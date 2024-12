Viši general ruske vojske i šef nuklearnih, bioloških i hemijskih odbrambenih snaga Igor Kirilov ubijen je u eksploziji u Moskvi.

Kako prenosi BBC, general Kirilov je napuštao stambenu zgradu kada je eksplodirao eksploziv skriven u skuteru, saopštio je ruski istražni komitet.

S njim je bio njegov asistent, koji je takođe poginuo.

Kirilov je bio zadužen za ruske snage za nuklearnu zaštitu.

Na čelo tih snaga postavljen je u aprilu 2017. godine.

Lieutenant General of the russian armed forces’ Chemical Weapons Department Igor Kirilov was blown up in moscow.

The Security Service of Ukraine reported him in absentia on suspicion.

He is responsible for the massive use of banned chemical weapons. #Ukraine #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/ZL6gH0ynmo

— Himars (@HimarsAtacms) December 17, 2024