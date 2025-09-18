Tokom sukoba policije sa grupom maskiranih demonstranata u Lionu povređeni su novinar i policajac. Širom Francuske dešavaju se protesti zbog najavljenih vladinih mera štednje

Novinar francuskog javnog servisa i policajac povređeni su u Lionu tokom sukoba policije sa grupom maskiranih demonstranata, na jednom od 250 protesta koji se širom Francuske održavaju zbog mera štednje koje najavljuje nova vlada te zemlje, prenosi Frans 24.

Incidenti su izbili 90 minuta pošto je miran protest demonstranata počeo u centru grada, kada je policija izbacila velike količine suzavca i šok bombi, kao odgovor na projektile koju su maskirani demonstranti bacali na njih, piše FoNet.

Veliki sindikati širom Francuske pozvali su na nacionalni štrajk i masovne proteste protiv vladinog nacrta budžeta za 2026. godinu, kojim je predviđena štednja od 44 milijarde evra, pa i ako je parlament toj vladi izglasao nepoverenje, očekuje se da će i novi premijer Sebastijan Lekornu nastaviti istim putem kada je u pitanju štednja.

Odziv štrajku – jasno upozorenje

Predsednici sindikata CGT i CFDT naglasili su da odziv radnika današnjem štrajku treba da bude „vrlo jasno upozorenje“ premijeru uoči predlaganja budžetskih mera.

Štrajku radnika u Parizu pridružila se policija, pa je generalni sekretar sindikata policije Gregori Žuron istakao da i oni „pate od budžetskih ušteda“.

Žuron je naveo primer da su uskraćena sredstva za obnovu voznog parka, pa su neka vozila prešla i po 200.000 kilometara zbog čega se kvare i policajci ne stižu na intervencije.

U štrajku su i zdravstveni radnici, apotekari, pa je od 20.000 apoteka, danas zatvoreno skoro 18.000.

Više od 70 škola je u potpunosti ili delimično blokirano, saopštila je vlada.

Ministarstvo obrazovanja je u podne saopštilo da su 23 škole potpuno blokirane, dok su u 52 srednje škole blokade postavljene ispred i da je to veoma mali broj od ukupno 3.700 škola.

Prema objavama sa društvenih mreža, članovi sindikata francuskih železnica upali su u zgradu Ministarstva ekonomije i finansija u Parizu, prenosi Frans 24.

Izvor: FoNet