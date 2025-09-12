Američki mediji prenose da policija ima ime „osobe od interesa“ koja se povezuje sa ubistvom Čarlija Kirka. FBI nudi nagradu od 100.000 dolara za informacije

Zvaničnici FBI-ja i policije Jute objavili su novi video snimak koji prikazuje osumnjičenog za ubistvo republikaskog influensera Čarlija Kirka, kako beži sa mesta zločina – trčeći preko krova i padajući preko ivice pre nego što uđe u šumu.

Crna majica sa američkom zastavom i konvers patike istaknute su kao karakteristike osumnjičenog koji je ubio Čarlija Kirka, ključnog saveznika predsednika Amerike Donalda Trampa za komunikaciju sa mlađom generacijom.

Osumnjičeni je i dalje u bekstvu, a vlasti ne znaju koliko je daleko uspeo da pobegne, niti gde se trenutno nalazi.

Policija kaže da prikupljaju dokaze potrebne za izricanje smrtne kazne za osumnjičenog.

Izvori kažu da policija ima ime „osobe od interesa“, prenosi BBC, dok FBI nudi nagradu od 100.000 dolara za informacije.

U šumi u blizini pucnjave pronađen je snajper.

Šta je objavljeno do sada

U javnost je pušten policijski audio snimak ubrzo nakon pucnjave, a timovi za proveru traži tragove na slikama koje je objavio FBI.

„Tražimo pomoć javnosti u identifikaciji ove osumnjičene osobe u vezi sa smrtonosnom pucnjavom na Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti“, navodi se u saopštenju policije u Juti. FBI je ranije objavio da je pronađeno oružje za koje se veruje da je korišćeno u smrtonosnom atentatu na Čarlija Kirka, te da je reč o snažnoj repetirci.

Prema rečima Boa Mejsona, šefa istrage, osumnjičeni „izgleda da je studentskog uzrasta“ i „dobro se uklapao u akademsku sredinu“. Mejson je naglasio da je policija uverena u uspeh potrage.

„Ako ga ne uspemo odmah identifikovati, zatražićemo pomoć javnosti i medija“, rekao je on. Iako je istraga u punom jeku, trenutna lokacija osumnjičenog još nije poznata. „Radimo sve što možemo da ga pronađemo, ali nismo sigurni koliko je daleko otišao“, dodao je Mejson.

Ko je bio Čarli Kirk

Čarli Kirk je vrbovao mlade ljude da pređu na stranu Donalda Trampa i njegovog osvetničkog pohoda protiv liberalne demokratije. Bio je u tome veoma uspešan.

U Americi danas pojava mladog čoveka među desničarima nije nikakva retkost, mada po pravilu više starijih ljudi glasa za republikance nego mlađih. Ipak, ono što je Čarli Kirk doneo Donaldu Trampu jeste pomak ka uglađenosti dok se propoveda desničarski fanatizam uvijen u oblandu – rasizam, white supremacy, vojska na ulicama Vašingtona, kontrola velikih gradova, zabrana abortusa, masovno proterivanje ilegalnih migranata…

Kirk je bio mlad čovek koji je išao po univerzitetima, on se obraćao budućim visokoobrazovanim ljudima u Americi i govorio je na specifičan način – dovoljno fin da bi oni mogli da ga prihvate, a dovoljno oštar da bi njie odbijao potencijalne radikalne desničare.

Kako je Amerika duboko podeljeno društvo na dve dominantne strane, Demokratsku i Republikansku, koje se sa dolaskom Donalda Trampa toliko ne podnose da nemaju praktično ni jedan zajednički politički imenitelj, Kirk je tu kao influenser u odelu mnogo pomogao. Da mladi ljudi pre prihvate Trampovu retoriku i sve što on nudi, bez obzira koliko brutalno bilo.

I oni koji se nisu slagali sa onim što je govorio, odavali su mu priznanje da je izvanredan organizator i da je uspeo da prodre u mlado biračko telo, na način koji su demokrate propustile da urade.