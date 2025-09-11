Pretpostavka je da je napadač mlađa osoba koja se kao student uklopila u univerzitetski kampus u kome je bliski saradnik američkog predsednika Trampa ubijen u sredu

Veruje se da je snajperista koji je ubio Čarlija Kirka skočio sa krova i pobegao u komšiluk nakon što je ispalio jedan metak, saopštile su američke vlasti u četvrtak, otkrivajući da su pronašle moćnu pušku za koju veruju da je korišćena u napadu.

Pored puške, pronađeni su i par obuće, otisci dlana i prstiju, kao i otisak podlaktice, piše NBC.

FBI je i dalje u potrazi za još informacija o napadaču na Kirka, a kancelarija Solt Lejk Sitija uspostavila je telefonsku liniju koju građani mogu da pozovu ukoliko imaju neka saznanja.

Kols je rekao da FBI nema razloga da veruje da je javnost ugrožena uprkos tome što atentator još nije uhapšen.

Čak i kada su pripadnici bezbednosnih službi otkrili nove detalje o napadu koji su nazvali ciljanim, mnogo toga je ostalo nejasno skoro 24 sata kasnije, uključujući identitet, motiv i mesto boravka snajperiste, piše AP.

Dve osobe privedene u sredu puštene su nakon što nije utvrđeno da su povezane sa pucnjavom.

Kirk, bliski saveznik predsednika Donalda Trampa, ubijen je usred bela dana dok je govorio o društvenim pitanjima u dvorištu kampusa Univerziteta Juta Vali.

Ubistvo je ponovo skrenulo pažnju na rastuću pretnju političkog nasilja u Sjedinjenim Državama koje je u poslednjih nekoliko godina prešlo preko ideološkog spektra.

Napad je snimljen na jezivim video snimcima koji kruže društvenim mrežama, a na kojima se vidi Kirk kako govori u ručni mikrofon kada iznenada odjekne pucanj. Kirk se može videti kako podiže desnu ruku dok mu krv šiklja sa leve strane vrata. Zapanjeni gledaoci vrište pre nego što počnu da beže.

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da će Kirku dodeliti Predsedničku medalju slobode, najviše civilno odlikovanje u SAD, dok bi potpredsednik Dej Di Vens i trebalo da posete Kirkovu porodicu u Solt Lejk Sitiju.

Vens je na društvenoj mreži Iks objavio da je Kirk je odigrao ključnu ulogu u uspostavljanju Trampove druge republikanske administracije.

„Toliko uspeha koji smo imali u ovoj administraciji direktno se povezuje sa Čarlijevom sposobnošću da se organizuje i saziva“, napisao je Vens.

„On nam nije samo pomogao da pobedimo 2024. godine, već nam je pomogao da popunimo celu vladu“, istakao je Vens.

Izvor: NBC,AP