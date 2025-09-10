Dok je držao govor na univerzitetu u gradu Provo u Juti desni aktivista Čarli Kirk (31) pogođen je metkom u vrat. Važio je za vatrenu pristalicu predsednika SAD Donalda Trampa. Imao je presudnu ulogu u pridobijanju podrške mladih birača za njegov reizbor u novembru 2024.

Na univerzitetu u gradu Provo u Juti desni aktivista Čarli Kirk je sedeo pod šatorom i držao mikrofon u ruci. Skup je bio dobro posećen. Pristutni su ushićeno reagovali na njegove reči. U jednom trenutku se zateturao i stavio ruku na vrat. Videla se crvena mrlja. Bilo je jasno da je pogođen metkom u predelu vrata. Nastala je opšta panika. Travnjak koji je trenutak ranije bio ispunjen ljudima ispraznio se veoma brzo.

Nedugo zatim na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsednik SAD Donald Tramp je objavio da je Čarli Kirk podlegao rani i pozvao sve da se mole za njega.

Za sobom je ostavio udovicu i dvoje male dece.

Blizak saradnik Donalda Trampa

Prema CNN-u Kirk je bio blizak poridici Tramp. Star samo 31 godinu, imao je neku vrstu statusa rok zvezde u konzervativnom MAGNA pokretu. Išao je po koledžima i vrbovao studente da podržavaju Trampa u njegovoj nameri da „Ameriku opet učini velikom“. Na jednoj takvoj priredbi je i upucan.

Donald Trump Čarli Kirk i Donald Tramp / Foto: AP Photo/Phelan M. Ebenhack

FBI je neposredno nakon atentata saopštio da je pokrenuta opsežna istraga. O mogućem počiniocu jedva da ima informacija. Jedna predstavnica Juta Valley univerziteta u kome se održavala manifestacija rekla je za „Njujork tajms“ da je pucano iz objekta udaljenog oko 180 metara od mesta na kome je sedeo Kirk.

Ukoliko je to tačno, jasno je da se radilo o dobrom i iskusnom strelcu. To nije mogao da bude „srećan pogodak“.

CNN je javio da počinilac nije uhvaćen.

Demokratski guverner Kalifornije Gevin Njusom najoštrije je osudio atentat na Kirka. „Napad na Čarlija Kirka je odvratan i za svaku osudu“, napisao je na platfiormi X, te da u Sjedinjenim Američkim Državama mora da se odbaci svaki vid nasilja.

Veoma uspešan Trampov agitator

Kirk je rođen u predgrađu Čikaga. Sa 18 godina 2012. je osnovao konzervativni pokret Turning Point USA. Na predsedničkim izborima u novembru 2024. imao je ključnu ulogu da Trampu obezbedi podršku mladih birača. Manifestacije koje je organizovao na univerzitetima širom Amerike bile su po pravilu veoma dobro posećene. Potencijalne mlade birače targetirao je na društvenim mrežama.

I sve to veoma uspešno. U međuvremenu 79-godišnji Tramp je u odnosu na predsedničke izbore 2020. u starsnoj grupi između 18 i 29 godina porastao za šest procetnih poena, više nego u bilo kojoj drugoj. Njegovi saborci pričaju da je uvek bio nasmejan pa su ga prozvali „srećnim ratnikom“ za Trampovu stvar.

Neki američki portali pišu da je Kirk verno i s puno poleta širio mnogobrojne Trampove laži i teorije zavere, kao na primer o navodnoj “izbornoj prevari” kada je bio poražen na predsedničkim izborima, ili o napadu na Kapitol. Čarli Kirk bio je zagrižen protivnik abortusa.