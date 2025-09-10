Amerika: Medijsko ćutanje o protestima u Srbiji

10.septembar 2025. Slobodan Kostić

Srpski uzor Americi

Dok Si-En-En ne pošalje svoju ekipu u Beograd, nema znakova da će u Srbiji doći do političkih promena. Bez obzira na to što povremeno izgleda da je zemlja na rubu građanskih sukoba, ova medijska kuća retko kada kasni

Na licu mesta: Ukrajina

10.septembar 2025. Dejvid Patrikarakos

Rat dronova i artiljerije

I Rusija i Ukrajina koriste poluautonomne sisteme sa naprednom veštačkom inteligencijom (VI) za navigaciju, ciljanje i otpornost na elektronsko ratovanje. Rusija je integrisala VI u izviđačke i dronove samoubice, produžila im domet na 80–110 kilometara i omogućila rojni napad bez direktne kontrole operatera. U međuvremenu, Ukrajina koristi dronove sa podrškom veštačke inteligencije za duboke udare na rusku teritoriju, pokazujući koliko je ovo tehnološko nadmetanje rizično i intenzivno

Rat u Ukrajini

10.septembar 2025. M.L.J.

Rusija: Nismo planirali da gađamo ciljeve u Poljskoj

Poljska je prvi put aktivirala sopstvenu i NATO protivvazdušnu odbranu kako bi oborila ruske dronove koji su u sredu, 10. septembra, ujutru povredili njen vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu. Ministarstvo odbrane Rusije kaže da nije bio plan da se gađaju ciljevi u Poljskoj