Čarli Kirk je vrbovao mlade ljude da pređu na stranu Donalda Trampa i njegovog osvetničkog pohoda protiv liberalne demokratije. Bio je u tome veoma uspešan

„Pozivam sve moje milenijalce, vršnjake i mlade ljude koji nam se pridružuju da potraže znake i simptome da su u zabludi koju su izazvale demokrate. Ne mešajte socijalistički san ni sa kakvom stvarnošću. Ako u sebi primetite bilo kakve znake ove politički neizlečive bolesti, potražite pomoć.“

Ovako je o demokratama u Americi govorio blizak saradnik Donalda Trampa Čarli Kirk, koji je ubijen u sredu, 10. septembra.

„Dužio“ je mlade republikance, imao misijiu da politički neopredeljene mlade ljude, ili one koje su „zavele“ demokrate, prebaci na „pravu“ stranu, onu na čijem je čelu Donald Tramp. Špartajući od koledža do koledža, ubeđivao je studente da Demokratska stranka propoveda socijalizam, a da je socijalizam najljući protivnik države.

„Kulturni marksizam se prožimao celom Evropom i bio pokretačka snaga koja je dovela Francusku – naciju slobode, bratstva i jednakosti – do ivice propasti“, govorio je.

Bio je toliko opsednut socijalizmom, koji je uvek vezivao uz demoktrate i liberale u SAD, da je govorio da „liberalno-socijalistički nastrojene žene donose uopštene zaključke o svim ženama, kao da su one neka vrsta monolitnog glasačkog bloka obespravljenih, žrtvovanih građana.“

„Istina je da, dok oni na levici – posebno krajnjoj levici – tvrde da su tolerantni i da prihvataju različitosti, u stvarnosti su prilično netolerantni prema svakome ko ne prihvata njihove radikalne stavove“, govorio je.

Zašto je Čarli Kirk bio važan

U Americi danas pojava mladog čoveka među desničarima nije nikakva retkost, mada po pravilu više starijih ljudi glasa za republikance nego mlađih. Ipak, ono što je Čarli Kirk doneo Donaldu Trampu jeste pomak ka uglađenosti dok se propoveda desničarski fanatizam uvijen u oblandu – rasizam, white supremacy, vojska na ulicama Vašingtona, kontrola velikih gradova, zabrana abortusa, masovno proterivanje ilegalnih migranata…

Kirk je bio mlad čovek koji je išao po univerzitetima, on se obraćao budućim visokoobrazovanim ljudima u Americi i govorio je na specifičan način – dovoljno fin da bi oni mogli da ga prihvate, a dovoljno oštar da bi njie odbijao potencijalne radikalne desničare.

Kako je Amerika duboko podeljeno društvo na dve dominantne strane, Demokratsku i Republikansku, koje se sa dolaskom Donalda Trampa toliko ne podnose da nemaju praktično ni jedan zajednički politički imenitelj, Kirk je tu kao influenser u odelu mnogo pomogao. Da mladi ljudi pre prihvate Trampovu retoriku i sve što on nudi, bez obzira koliko brutalno bilo.

I oni koji se nisu slagali sa onim što je govorio, odavali su mu priznanje da je izvanredan organizator i da je uspeo da prodre u mlado biračko telo, na način koji su demokrate propustile da urade.

Čovek za fakultete – bez fakulteta

Kirk je bio sin arhitekte koji je odrastao u bogatom predgrađu Čikaga, a pohađao je lokalni koledž pre nego što je napustio školu kako bi se posvetio političkom aktivizmu. Bezuspešno se prijavio za „West point“, elitnu američku vojnu akademiju, piše BBC.

Često je u šali spominjao nedostatak fakultetske diplome kada je učestvovao u debatama sa studentima i akademicima o ezoteričnim temama poput postmodernizma.

Sa 18 godina 2012. je osnovao konzervativni pokret Turning Point USA. Njegova uloga dobila je na značaju kada je Barak Obama 2012. godine pod rugi put izabran za predsednika SAD. Kirk je obišao zemlju govoreći na republikanskim događajima, od kojih su mnogi bili popularni među članovima ultrakonzervativnog pokreta Čajanka. Turning Point USA danas ima podružnice u više od 850 fakulteta.

Tramp je rekao da niko nije bolje razumeo srce mladih od Čarlija Kirka.

Na predsedničkim izborima u novembru 2024. imao je ključnu ulogu da Trampu obezbedi podršku mladih birača. Manifestacije koje je organizovao na univerzitetima širom Amerike bile su po pravilu veoma dobro posećene. Potencijalne mlade birače targetirao je na društvenim mrežama.

I sve to veoma uspešno. U međuvremenu 79-godišnji Tramp je u odnosu na predsedničke izbore 2020. u starosnoj grupi između 18 i 29 godina porastao za šest procentnih poena, više nego u bilo kojoj drugoj. Njegovi saborci pričaju da je uvek bio nasmejan pa su ga prozvali „srećnim ratnikom“ za Trampovu stvar.

Neki američki portali pišu da je Kirk verno i s puno poleta širio mnogobrojne Trampove laži i teorije zavere, kao na primer o navodnoj „izbornoj prevari” kada je bio poražen na predsedničkim izborima, ili o napadu na Kapitol. Čarli Kirk bio je zagrižen protivnik abortusa.