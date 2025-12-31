Jedenje grožđa u ponoć, razbijanje tanjira na kućnom pragu, zvonjava hramskih zvona ili maskiranje u medvede – novogodišnji običaji širom sveta svedoče o različitim verovanjima u sreću, zaštitu i novi početak

Novogodišnji običaji širom sveta se razlikuju od zemlje do zemlje i od kontinenta do kontinenta, a neki od načina za privlačenje sreće u novoj godini su jedenje grožđa, razbijanje tanjira, pravljenja što veće buke kako bi se oterali zli demoni, maskiranje u medveda…

U Danskoj, ako biste se probudili na Novu godinu i zatekli gomilu razbijenih tanjira na svom pragu, prema danskim standardima, smatrali biste se veoma sretnim, piše Skaj njuz i dodaje da je tamo običaj da se tanjiri bacaju na ulazna vrata prijatelja i komšija da bi imali sreću u narednoj godini.

U Španiji se kraj godine slavi jedenjem grožđa sa svakim otkucajem sata u ponoć – ukupno 12 zrna grožđa, a ideja je da svaki grozd donosi sreću za svaki mesec u godini i veruje se da to pomaže i za upoznavanje srodne duše u novoj godini.

U Škotskoj se smatra da će prva osoba koja u novoj godini uđe u vašu kuću odlučiti o vašoj sreći, pa se tako smatra da je sretna ona kuća u koju preko praga prvi pređe tamnokosi muškarac. Smatra se da ta ideja potiče iz vremena vikinške invazije, kada je plavokosi muškarac na vratima značio opasnost.

U Italiji je tradicija da se jede sočivo kao deo proslave kako bi se donela sreća u novoj godini – što više sočiva pojedete, to ćete imati više sreće.

U Rumuniji se neki ljudi oblače kao medvedi kako bi imali sreću u novoj godini, a taj običaj datira iz vremena prije hršćanstva, kada se verovalo da divlje životinje čuvaju ljude od nesreće i opasnosti.

Japanski običaji predviđaju zvonjavu hramskih zvona ukupno 108 puta.

Nova godina se slavi 31. decembra, a potrebno je 26 sati da je sve zemlje na svetu dočekaju.

Izvor: Tanjug

