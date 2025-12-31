Somalilend
Kriza na Rogu Afrike: Zašto je Izrael priznao Somalilend?
Kakva je zemlja Somalilend? Zašto ga je Izrael, za razliku od SAD, država EU, Kine i Rusije priznao kao suverenu državu? I zašto je zbog toga izložen snažnoj kritici?
Jedenje grožđa u ponoć, razbijanje tanjira na kućnom pragu, zvonjava hramskih zvona ili maskiranje u medvede – novogodišnji običaji širom sveta svedoče o različitim verovanjima u sreću, zaštitu i novi početak
Novogodišnji običaji širom sveta se razlikuju od zemlje do zemlje i od kontinenta do kontinenta, a neki od načina za privlačenje sreće u novoj godini su jedenje grožđa, razbijanje tanjira, pravljenja što veće buke kako bi se oterali zli demoni, maskiranje u medveda…
U Danskoj, ako biste se probudili na Novu godinu i zatekli gomilu razbijenih tanjira na svom pragu, prema danskim standardima, smatrali biste se veoma sretnim, piše Skaj njuz i dodaje da je tamo običaj da se tanjiri bacaju na ulazna vrata prijatelja i komšija da bi imali sreću u narednoj godini.
U Španiji se kraj godine slavi jedenjem grožđa sa svakim otkucajem sata u ponoć – ukupno 12 zrna grožđa, a ideja je da svaki grozd donosi sreću za svaki mesec u godini i veruje se da to pomaže i za upoznavanje srodne duše u novoj godini.
U Škotskoj se smatra da će prva osoba koja u novoj godini uđe u vašu kuću odlučiti o vašoj sreći, pa se tako smatra da je sretna ona kuća u koju preko praga prvi pređe tamnokosi muškarac. Smatra se da ta ideja potiče iz vremena vikinške invazije, kada je plavokosi muškarac na vratima značio opasnost.
U Italiji je tradicija da se jede sočivo kao deo proslave kako bi se donela sreća u novoj godini – što više sočiva pojedete, to ćete imati više sreće.
U Rumuniji se neki ljudi oblače kao medvedi kako bi imali sreću u novoj godini, a taj običaj datira iz vremena prije hršćanstva, kada se verovalo da divlje životinje čuvaju ljude od nesreće i opasnosti.
Japanski običaji predviđaju zvonjavu hramskih zvona ukupno 108 puta.
Nova godina se slavi 31. decembra, a potrebno je 26 sati da je sve zemlje na svetu dočekaju.
Izvor: Tanjug
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Kakva je zemlja Somalilend? Zašto ga je Izrael, za razliku od SAD, država EU, Kine i Rusije priznao kao suverenu državu? I zašto je zbog toga izložen snažnoj kritici?
Donald Tramp napravio je za godinu dana neverovatan zaokret u politici prema Evropskoj uniji. To više nisu partnerski, već neporijateljski odnosi
Za upotrebu će biti potreban lekarski recept
Gradonačelnik Njujorka, svetske prestonice kapitalizma, hoće da grad otvori javne prodavnice sa povoljnom hranom za siromašne. Razlog: oko 1,4 miliona stanovnika Velike jabuke nije u stanju da sebi redovno obezbedi potrebnu hranu
Ruske okupacione vlasti proglasile su rekonstrukciju Dramskog pozorišta u Mariupolju, u kome je poginulo nekoliko stotina ljudi, znakom obnove, dok su bivši glumci pozorišta to nazvali „plesom na kostima“
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve