Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje američke specijalce kako se iz helikoptera spuštaju na tanker Skipper, godinama pod sankcijama zbog povezanosti sa Hezbolahom i iranskom mrežom trgovine naftom. Operacija povećava pritisak Vašingtona na predsednika Venecuele Nikolasa Madura

Sjedinjene Države su preuzele kontrolu nad tankerom koji je prevozio naftu nedaleko od venecuelanske obale, saopštio je predsednik Donald Tramp, čime je pojačan pritisak Vašingtona na vlasti u Karakasu i režim predsednika Nikolasa Madura, prenosi CNN.

„Kao što ste verovatno videli, upravo smo zaplenili jedan tanker kod Venecuele. Ogroman je… zapravo najveći koji je ikada zaplenjen. Videćete snimke kasnije, a razgovaraćemo o tome i sa nekim drugim ljudima“, rekao je Tramp novinarima tokom obraćanja u Beloj kući, objavio je BBC.

Državna tužiteljka Pam Bondi izjavila je da je brod godinama bio pod američkim sankcijama „zbog uloge u nezakonitoj mreži trgovine naftom koja podržava strane terorističke organizacije“, uključujući strukture povezane sa Venecuelom i Iranom.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Bondi je na platformi Iks objavila i snimak na kome se vidi specijalno obučeno osoblje koje se iz helikoptera spušta na palubu tankera, s oružjem u ruci, potom se krećući brodom kako bi preuzeli kontrolu. Navela je da su u operaciji učestvovali FBI, Istražni organi Ministarstva unutrašnje bezbednosti i Američka obalska straža, uz podršku Ministarstva odbrane.

Predsednik Tramp, kako piše CNN, nije iznosio dodatne detalje o razlozima za ovu akciju, već je kratko rekao da je plovilo zaplenjeno „iz veoma dobrog razloga“. Na pitanje novinara šta će biti s naftom koja je prevožena, Tramp je odgovorio: „Zadržaćemo je, valjda.“

Američki zvaničnik je potvrdio da je zaplena izvršena u međunarodnim vodama i da je obavljena bez ikakvih povreda – ni među pripadnicima američkih snaga ni među posadom broda.

Brod je, prema njegovim navodima, bio na putu ka Kubi, odakle je nafta trebalo dalje da bude preusmerena ka azijskom tržištu, posle prodaje posredovane preko kubanskih trgovaca. Dodao je i da su slične operacije moguće u narednim nedeljama, jer SAD nastavljaju da pojačavaju pritisak na Madurovu vladu, piše CNN.

Tanker Skipper, ranije poznat pod imenom Adisa, stavljen je pod sankcije 2022. godine zbog uloge u posredovanju u trgovini naftom u korist Hezbolaha i jedinica Iranske revolucionarne garde.

Tramp je u odgovoru na pitanja CNN-a izjavio da u poslednje vreme nije razgovarao s Madurom i odbio da otkrije ko je vlasnik zaplenjenog broda.