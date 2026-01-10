Spoljna politika
DW: Američke invazije od Gvatemale do Paname
Napad na Venecuelu deo je duge istorije vojnih intervencija i mešanja Sjedinjenih Država u Latinskoj Americi. Zasnivaju se na takozvanoj Monroovoj doktirni
Kenan M. je osumnjičen da je u Mendenu ubio jednog i teško ranio drugog građevinskog radnika posle svađe oko novca. Uhapšen je posle tri meseca bega, u Srbiji čiji je državljanin. Proces izručenja traje.
Nemačka čeka da joj Srbija izruči čoveka koji je osumnjičen da je prošlog avgusta ubio jednu i teško ranio drugu osobu u Mendenu nadomak Dortmunda, piše DW.
Kenan M. (40) je tada pucao na dvojicu građevinskih radnika. Jedan (45) je izdahnuo na licu mesta, drugi (49) je preživeo sa teškim povredama.
Kako sada piše lokalni list Helveger ancajger, nadležno tužilaštvo u Arnsbergu navodi da je postupak za izručenje u toku „diplomatskim putem“, u sve je uključeno i nemačko Ministarstvo spoljnih poslova.
Tako će srpskim nadležnim organima biti dostavljen zahtev za izručenje, a tamo će sudovi odlučiti da li je ekstradicija moguća. Tek tada, piše list, nemački policajci mogu u Srbiju da dovedu optuženog.
M. je posle nedela uspeo da pobegne iz Nemačke, a uhapšen je tek tri meseca kasnije tokom jedne kontrole u Srbiji. Pri sebi je navodno imao lažirane isprave.
On je srpski državljanin. Prema pisanju medija, rodom je iz Rožaja, a živeo je u Novom Pazaru pre odlaska u Nemačku.
Nakratko je bila privedena i njegova supruga, državljanka BiH, zbog sumnji da je Kenanu M. pružila pomoć pri bekstvu.
Kako navodi Helveger ancajger, nemački istražitelji prikupili su dokaze i svedočenja.
Nedostaje samo važan korak – saslušanje samog optuženog. Pre toga ne može biti zvanične optužnice.
Žrtve su, prema pisanju nemačkih medija, tog petka u avgustu kao majstori radili na kući Kenana M. Navodno je došlo do svađe zbog neisplaćenog novca.
„Hteo sam samo da pokupim skelu. On nas je iznenadio pucnjima. Pucao mi je u grudi sa metar razdaljine“, rekao je ranije tabloidu Bild turski državljanin koji je preživeo napad.
Njegov kolega, nemački državljanin turskog porekla, smrtno je pogođen.
Komšije su potom za Bild opisale Kenana M. kao „psihopatu“ koji navodno tuče ženu i decu, a u jednoj drugoj svađi i tuči je čoveku odgrizao uho. Bio je poznat i policiji.
Lokalna štampa dodaje da je nepoznato koliko će se čekati na izručenje iz Srbije te kada bi počelo suđenje u Nemačkoj.
Izvor: DW
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Napad na Venecuelu deo je duge istorije vojnih intervencija i mešanja Sjedinjenih Država u Latinskoj Americi. Zasnivaju se na takozvanoj Monroovoj doktirni
„Gospodine predsedniče, ovo je hitan i neposredni poziv za vašu pažnju, podršku i akciju“, napisao je iranski prestolonaslednik i opozicionar u egzilu Reza Pahlavi
Posledice menopauze koštaju Nemačku oko devet i po milijardi evra godišnje u izgubljenoj ekonomskoj vrednosti
Tužilaštvo je u petak ispitalo francuske vlasnike bara „Le Constellation“, a u pritvoru je zadržan Žak Moreti zbog sumnje da bi mogao da pobegne
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro hvalio se ruskim PVO sistemom pre samo nekoliko meseci. A onda su ga Amerikanci kidnapovali koristeći upravo vazdušnu silu
Intervju: Nenad Lajbenšperger, ličnost godine 2025.Nemam prava da ćutim na nepravdu Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve