Kenan M. je osumnjičen da je u Mendenu ubio jednog i teško ranio drugog građevinskog radnika posle svađe oko novca. Uhapšen je posle tri meseca bega, u Srbiji čiji je državljanin. Proces izručenja traje.

Nemačka čeka da joj Srbija izruči čoveka koji je osumnjičen da je prošlog avgusta ubio jednu i teško ranio drugu osobu u Mendenu nadomak Dortmunda, piše DW.

Kenan M. (40) je tada pucao na dvojicu građevinskih radnika. Jedan (45) je izdahnuo na licu mesta, drugi (49) je preživeo sa teškim povredama.

Kako sada piše lokalni list Helveger ancajger, nadležno tužilaštvo u Arnsbergu navodi da je postupak za izručenje u toku „diplomatskim putem“, u sve je uključeno i nemačko Ministarstvo spoljnih poslova.

Tako će srpskim nadležnim organima biti dostavljen zahtev za izručenje, a tamo će sudovi odlučiti da li je ekstradicija moguća. Tek tada, piše list, nemački policajci mogu u Srbiju da dovedu optuženog.

Nema optužnice bez saslušanja

M. je posle nedela uspeo da pobegne iz Nemačke, a uhapšen je tek tri meseca kasnije tokom jedne kontrole u Srbiji. Pri sebi je navodno imao lažirane isprave.

On je srpski državljanin. Prema pisanju medija, rodom je iz Rožaja, a živeo je u Novom Pazaru pre odlaska u Nemačku.

Nakratko je bila privedena i njegova supruga, državljanka BiH, zbog sumnji da je Kenanu M. pružila pomoć pri bekstvu.

Kako navodi Helveger ancajger, nemački istražitelji prikupili su dokaze i svedočenja.

Nedostaje samo važan korak – saslušanje samog optuženog. Pre toga ne može biti zvanične optužnice.

Svađa oko para?

Žrtve su, prema pisanju nemačkih medija, tog petka u avgustu kao majstori radili na kući Kenana M. Navodno je došlo do svađe zbog neisplaćenog novca.

„Hteo sam samo da pokupim skelu. On nas je iznenadio pucnjima. Pucao mi je u grudi sa metar razdaljine“, rekao je ranije tabloidu Bild turski državljanin koji je preživeo napad.

Njegov kolega, nemački državljanin turskog porekla, smrtno je pogođen.

Komšije su potom za Bild opisale Kenana M. kao „psihopatu“ koji navodno tuče ženu i decu, a u jednoj drugoj svađi i tuči je čoveku odgrizao uho. Bio je poznat i policiji.

Lokalna štampa dodaje da je nepoznato koliko će se čekati na izručenje iz Srbije te kada bi počelo suđenje u Nemačkoj.

