Obraćajući se generalima i admiralima predsednik SAD Donald Tramp pratktično je najavio militaririzaciju Amerike i politizaciju vojske. Trupe hoće da šalje u gradove kojima rukovode demokrate da u njima „zavedu red“

Predsednik SAD Donald Tramp obratio se u utorak (30. septembra) najvišim generalima i admiralima Sjedinjenih Američkih Država. Sastanak je bio obavezan, pa su u Kvantiko u Virdžiniji došli sa svih strana sveta.

Tu ih je obavestio da je potpisao naredbu o formiranju vojne jedinice za brze reakcije na građanske nemire, piše Dojče vele (DW)

Predsednik je naglasio da će vojska biti uključena u njegovu akciju protiv više gradova kojima upravljaju demokrate.

Donald Trump Tramp admiralima i generalima u Kvantiku stavlja u izgled „rat iznutra“ / Foto: AP Photo/Evan Vucci

„Dovešćemo ih u red jedan po jedan, a to će biti veliki zadatak i za neke od ljudi u ovoj prostoriji. I to je rat – rat iznutra“, rekao je Tramp.

„Posle triliona dolara potrošenih na odbranu granica stranih zemalja, sada, uz vašu pomoć, branimo granice naše zemlje“, dodao je.

„Ministarstvo rata“

Šef Pentagona Pit Hegste, koji je prošle nedelje sazvao ovaj sastanak, rukovodi reformom američke vojske u duhu Trampove odluke po kojoj će se „Ministarstvo odbrane“ sada zvati „Ministarstvo rata“.

Hegste je najvišim vojnim oficirima rekao da je previše njih unapređeno iz pogrešnih razloga, na osnovu rase, rodnih kvota i kao rezultat „istorijskih presedana“.

„Era politički korektnog, previše osetljivog rukovodstva koje pazi da nikome ne povredi osećanja završava se upravo sada i na svim nivoima“, rekao je Hegset.

„Postali smo ’Ministarstvo vouka’“, rekao je on na početku skupa u Kvantiku. „Ali s tim je gotovo“, dodao je.

„Debeli generali“

Hegset je najavio velike promene u načinu rešavanja pritužbi na diskriminaciju i istraga o nepravilnostima, rekavši da sadašnji sistem primorava vojni vrh Pentagona da „hoda po jajima“.

„Ako vam je teško zbog ovih mojih reči, onda bi trebalo da učinite časnu stvar i da podnesete ostavku“, rekao je Hegset.

Pentagon Commanders Meeting Pit Hegset: Dosta je bilo političke korektnosti u vojsci / Foto: Andrew Harnik/Pool via AP

Dotakao se i standarda fizičkog izgleda i kondicije, rekavši da će biti uvedeni novi testovi fizičke spremnosti: „Potpuno je neprihvatljivo da se u hodnicima Pentagona viđaju debeli generali i admirali.“

„Era neprofesionalnog izgleda je završena. Nema više bradonja“, rekao je okupljenim oficirima, aludirajući na novo pravilo službe po kojem svi moraju da budu obrijani, osim onih koji služe u specijalnim jedinicama.

„Nije ovo vojska nordijskih varvara“, dodao je ministar.

Čvrsta ruka

Hegset je rekao da će njegovo ministarstvo raditi na ublažavanju disciplinskih pravila i slabljenju zaštite od zlostavljanja.

Najavio je reviziju „definicija takozvanog toksičnog rukovodstva, zlostavljanja i maltretiranja, kako bi se komandantima dalo više slobode da sprovode standarde bez straha od odmazde ili osporavanja“.

Toksično rukovodstvo i maltretiranje verovatni je, a ponekad i potvrđeni razlog za brojna samoubistva u vojsci poslednjih godina, što je i dovelo do uvođenja tih pravila.

Hegset je pozvao na „promene u čuvanju negativnih podataka u ličnim dosijeima, kako bi se oficirima koji imaju oprostive, iskrene ili manje prekršaje omogućilo da ih ti prekršaji ne prate zauvek“.

„Ljudi ponekad prave greške u dobroj nameri, ali te greške ne bi trebalo da obeleže čitavu njihovu karijeru“, rekao je.

„Mir kroz snagu“

Hegset se obrušio i na ekologiju, kao i na prisustvo transrodnih osoba u vojsci, izlažući pritom sopstvenu, ali i Trampovu viziju „borbenog duha“ i „mira kroz snagu“.

Odbacio je napore prethodnih administracija da se nametne ideja po kojoj je „naša raznolikost naša snaga“, nazvavši to „sumanutom zabludom.“

Dosadašnja komanda američke vojske bila je prisiljena da izdaje nekakva „zbrkana“ saopštenja o raznolikost, jednakosti i integraciji i LGBTQE+ populaciji, kaže. „Govorili su im da su žene i muškarci ista stvar, ili da je potpuno normalno da muškarci koji misle da su žene budu prihvaćeni kao takvi“, rekao je Hegset.

Šef Pentagona je pojasnio da nove mere ne sprečavaju žene da služe u vojsci.

„Ali kada se radi o bilo kom poslu koji zahteva fizičku snagu u borbi, ti standardi moraju da budu visoki i rodno neutralni,“ rekao je.

„Ako žene uspeju da ih ispune, odlično. Ako ne – onda je tako kako je. Ako to znači da nijedna žena neće ispuniti uslove za neke borbene zadatke – neka bude tako. To nije cilj, ali može da bude posledica“, dodao je Pit Hegset.