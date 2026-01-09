Talas antivladinih demonstracija u Iranu traje već 12 dana, dok princ Reza Pahlavi iz egzila poziva građane da izađu na ulice i zahtevaju povratak monarhije

Princ Reza Pahlavi pozvao je, u pozivu iz Vašingtona gde je u egzilu, građane Teherana i svih drugih gradova Irana na izađu na ulice. Masa ljudi u Mešhedu, drugom po veličini gradu u Iranu, pozivala je na svrgavanje vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, i povratak Reze Pahlavija, prognanog sina pokojnog bivšeg šaha.

Talas nemira u Iranu, izazvan ekonomskom krizom, traje danima, a protesti su sve masovniji i nasilniji. Sve je više izveštaja o nasilnim sukobima antivladinih demonstranata i snaga bezbednosti.

Ovi protesti prvi su test potencijalnog uticaja u Iranu Reze Pahlavija, čiji je smrtno bolesni otac, autokratski proamerički šah Mohamad Reza Pahlavi, pobegao iz zemlje u januaru 1979. za vreme Islamske revolucije, neposredno pre uspostavljanja tvrdokorne teokratske vlade.

Ovo je 12. uzastopni dan protesta i nemira u Iranu, koji su se proširili na 140 gradova i mesta u preko 30 provincija. Tokom nemira ubijena su najmanje 34 demonstranta i sedam pripadnika bezbednosnih snaga, a uhapšeno je 2.270 ljudi prema američkoj novinskoj agenciji „Human Rights Activist News Agency“ (HRANA).

Pogoršanju ekonomske situacije doprineo je i 12-dnevni rat Irana i Izraela u junu prošle godine, okončan američkim udarima na iranska nuklearna postrojenja.

Kako je sve počelo

Protesti su počeli 28. decembra, kada su vlasnici prodavnica izašli na ulice glavnog grada Teherana kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog još jednog naglog pada vrednosti iranske valute, rijala, u odnosu na američki dolar.

Rijal je pao na rekordno nizak nivo u poslednjoj godini, a inflacija je skočila na 40 odsto, jer sankcije zbog iranskog nuklearnog programa pritiskaju privredu oslabljenu i lošim upravljanjem vlade i korupcijom.

I cannot wait to visit Tehran. Persia is of our world’s greatest cultures. Iran has been almost half a century under this oppressive theocracy. Wishing you all every success. Good luck out there. I do not understand the lack of our coverage here. But we still hear you. LFG. pic.twitter.com/yAkSEBYBjn — Eric Weinstein (@EricRWeinstein) January 8, 2026

Studenti univerziteta su se ubrzo pridružili protestima i oni su počeli da se šire na druge gradove.

Okupljeni često uzvikuju slogane protiv vrhovnog vođe zemlje, ajatolaha Alija Hamneija, a povremeno i u znak podrške Rezi Pahlaviju, prognanom sinu pokojnog bivšeg iranskog šaha.

Na više snimaka vidi se kako pripadnici snaga bezbednosti otvaraju vatru povlačeći se pred demonstrantima, koji ih zapisaju kamenicama i drugim predmetima.

Protesti u Iranu nemaju vođu, budući da su vlasti do sada uhapsile, procesuirale ili proterale iz zemlje sve potencijalne lidere opozicije. Za sada je nejasno kako će poziv Pahlavija uticati na dalje demonstracije.

Tramp: Ubijate li demonstrante, udarićemo vas jako

Američki predsednik Donald Tramp kaže da je iranskoj vladi jasno stavio do znanja „ako počnu da ubijaju ljude“, onda „ćemo ih veoma snažno udariti“.

„Stavio sam im do znanja da ako počnu da ubijaju ljude, što obično rade kada imaju ovakve nerede, a imaju ih mnogo, udarićemo ih veoma snažno“, rekao je Tramp u intervjuu radio voditelju Hjuu Hjuitu.

Na pitanje šta je njegova poruka narodu Irana, Tramp je rekao da bi „trebalo da imaju snažno osećanje prema slobodi“. Američki predsednik je već nekoliko puta do sada uputio slične pretnje režimu u Iranu.

Predsednik Irana: Ne dirajte mirne demonstrante

Predsednik Irana Masud Pezeškijan naredio je da se „ne preduzimaju nikakve mere bezbednosti“ protiv mirnih demonstranata, rekao je potpredsednik za izvršne poslove Muhamed Džafar Kempanah posle sastanka kabineta 7. januara.

„Oni koji nose vatreno oružje, noževe i mačete i koji napadaju policijske stanice i vojne lokacije su izgrednici i moramo da razlikujemo demonstrante od izgrednika“, dodao je.

THIS IS WHAT ACTUAL RESISTANCE LOOKS LIKE. A woman marches, bloodied, in the streets of Iran protesting against the Islamic regime. She claims she has nothing left to lose as she has been dead for 47 years, the time that’s passed since they took over. pic.twitter.com/pmphabwcgX — Jaimee Michell (@JaimeeUSA) January 9, 2026

Državni mediji su izvestili da je vlada počela da isplaćuje građanima novu mesečnu nadoknadu od oko sedam dolara kako bi ublažila problem zbog visokih troškova života.

Hamnei, koji, kao vrhovni vođa, ima krajnju vlast u Iranu, rekao je da vlasti treba da razgovaraju sa demonstrantima, ali da „izgrednike treba staviti na njihovo mesto“.

Ovi protesti su najrasprostranjeniji od velikih demonstracija 2022. godine, izazvanih smrću Mahse Amini, mlade Kurdkinje koju je privela policija za moral jer navodno nije pravilno nosila hidžab.

