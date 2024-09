Predsednik Emanuel Makron imenovao je Mišela Barnijea iz Republikanske stranke za novog premijera Francuske, saopštila je predsednička kancelarija.

Sedamdesettrogodišnji Barnije predvodio je pregovore EU sa Velikom Britanijom o njenom izlasku iz bloka od 2016. do 2021. godine, proces poznat kao Bregzit.

Pre toga, ovaj konzervativni političar obavljao je funkcije u različitim francuskim vladama i bio evropski komesar.

Iako nema garancije da će nova vlada uspeti da sprovede reforme u parlamentu bez većine, ekstremno desničarsko Nacionalno okupljanje nagovestilo je ranije danas da neće odmah odbaciti Barnijea, ukoliko ispuni određene uslove.

Ključna pitanja: imigracija i izborni sistem

Barnije je bio član nekoliko golističkih partija (UDR, RR, UMP i Republikanci). Obavljao je više ministarskih funkcija, uključujući ministra za životnu sredinu od 1993. do 1995. godine, ministra za evropske poslove od 1995. do 1997, ministra spoljnih poslova od 2004. do 2005. i ministra poljoprivrede i ribarstva od 2007. do 2009. godine.

Radi se o vatreno proevropskom političaru, koji je znatno pooštrio svoj diskurs tokom neuspele kandidature za predsedničkog kandidata Republikanske partije 2021. godine, tvrdeći da je imigracija van kontrole – stav koji deli i Nacionalno okupljanje.

Poslanik Nacionalnog okupljanja Sebastijan Šenu rekao je za BFM TV da će ekstremno desničarska stranka sačekati da vidi šta Barnije ima da kaže o imigraciji i promeni izbornog sistema Francuske.

Poslanik Loran Žakobeli, takođe iz ekstremno desne partije, rekao je da je jedan od uslova raspuštanje parlamenta što je pre moguće.

„Nacionalno okupljanje želi premijera koji će se obavezati da što pre raspiše nove izbore i uspostavi proporcionalnu zastupljenost za parlamentarne izbore”, rekao je Žakobeli za TF1.

Levičari pozivaju na protest

Lider krajnje leve Nepokorene Francuske Žan-Lik Melanšon kaže da je izbor Makronovog premijera dokaz da su izbori „pokradeni“.

On je pozvao na ulične proteste 7. septembra, prenosi TF1.

Izvor: TF1