Izraelska vojska (IDF) saopštila je da je osam njenih vojnika ubijeno u sredu, 2. oktobra, u sukobima sa pripadnicima Hezbolaha na jugu Libana, u nastavku kopnene operacije Izraela.

Uz Itana Icaka Ostera, čija je pogibija ranije danas saopštena kao prva u izraelskoj kopnenoj akciji u Libanu, IDF je objavila imena još sedmorice vojnika koji su poginuli u sukobima sa Hezbolahom, javlja Tajms of Izrael.

To je najveći izraelski gubitak u ljudstvu u sukobima sa Hezbolahom u proteklih godinu dana, prenosi FoNet.

Foto: AP/Mohammed Zaatari

Šef izraelske vojske izjavio je u sredu da će Izrael odgovoriti na raketni napad Irana i da njene snage mogu da izvedu udare svuda na Bliskom istoku.

„Mi ćemo odgovoriti. Mi možemo da lociramo važne ciljeve i možemo da ih pogodimo precizno i snažno“, rekao je načelnik generalštaba vojske Izraela Herci Halevi u video poruci iz vazduhoplovne baze u centralnom Izraelu, dan posle iranskog raketnog napada na Izrael.

„Imamo sposobnost da dosegnemo i izvedemo udar na svaku lokaciju na Bliskom istoku i ti naši neprijatelji koji to još nisu razumeli će razumeti uskoro“, dodao Halevi, preneli su izraelski mediji.

Foto: AP/Leo Correa

Iran je protekle noći ispalio 181 balističku raketu na Izrael zbog čega je skoro deset miliona ljudi potražilo zaklon u skloništima. Izrael tvrdi da je većina njih presretnuta. Jedan Palestinac je ubijen na okupiranoj Zapadnoj obali tokom raketiranja, a pogođeni su škola u centralnom Izraelu i restoran u Tel Avivu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu opisao je napad kao „veliku grešku“ i obećao da će Iran „platiti za to“. Hezbolah tvrdi da je ubio veliki broj izraelskih vojnika.

Hamas preuzeo odgovornost za pucnjavu u Tel Avivu

Hamasovo naoružano krilo, Brigada Al-Kasam, preuzelo je odgovornost za pucnjavu i napad nožem u Tel Avivu u utorak u kojem je ubijeno sedam osoba, piše BBC.

Foto: AP/Itai Ron

U saopštenju grupa kaže da su muškarci koji su to izvršili bili iz grada Hebrona na okupiranoj Zapadnoj obali.

Nekoliko ljudi je takođe povređeno, kada je napadač otvorio vatru na građane u utorak u oblasti Jafe. Izraelska policija je saopštila da se smrtonosni „teroristički“ napad dogodio u železničkom vagonu i nastavio se na peronu.

Policija je saopštila da su napadača i još jednog napadača naoružanog nožem „neutralisali“ građani.

Hitno zasedanje Saveta bezbednosti UN

U toku je i hitno zasedanje Saveta bezbednosti UN u Njujorku. Generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao je na sastanku da „besna pucnjava na Bliskom istoku brzo postaje pakao“.

Foto: AP

On kaže da su od prošle nedelje stvari „otišle od lošeg do mnogo, mnogo goreg“ i opisuje izraelske vazdušne napade širom Libana kao „nemilosrdne“. Govori o predloženom privremenom prekidu vatre, ali kaže da je Izrael to odbio i „pojačao“ svoje udare.

Mirovne snage UN-a ostaju na pozicijama, kaže on, a „zastava UN-a nastavlja da se vijori uprkos zahtevu Izraela da se premesti“.

Takođe, Gutereš kaže da „ponovo oštro osuđujem“ iranski raketni napad na Izrael. Ranije mu je zabranjen ulazak u Izrael jer tvrde da još nije osudio napade.

Gutereš dodaje da je „apsolutno neophodno da se izbegne sveopšti rat u Libanu“ i kaže da bi to imalo „duboke i razorne posledice“.

Oglasili su se i predsednički kandidati

Povodom sukoba na Bliskom istoku govorili su i predsednički kandidati u SAD-u. Donald Tramp je situaciju opisao kao uvod u „globalnu katastrofu“ i prebacio odgovornost na predsednika Bajdena i potpredsednicu Kamalu Haris, dok je ona ocenila Iran kao opasnu i destabilizujuću silu i uputila podršku Izraelu.

Svetski lideri razmatraju nove sankcije Iranu, nakon iranskih balističkih raketnih napada na Izrael, saopštila je Bela kuća. Ovo je bila tema razgovora predsednika Džoa Bajdena i njegovih kolega iz G7.

„Danas se predsednik Bajden pridružio pozivu sa G7 da razgovara o neprihvatljivom napadu Irana na Izrael i da se koordinira odgovor na ovaj napad, uključujući nove sankcije“, navodi se u saopštenju.

U nastavku se navodi: „Predsednik Bajden i G7 nedvosmisleno su osudili napad Irana na Izrael. Predsednik Bajden je izrazio punu solidarnost i podršku SAD Izraelu i njegovom narodu i ponovo potvrdio čvrstu posvećenost SAD bezbednosti Izraela.

Obratio se i izraelski premijer Netanjahu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je da će taoci na jugu biti oslobođeni, da će se vratiti stanovnici severnog dela zemlje u svoje domove i da će se garantovati večnost Izraela.

„Mi smo usred teškog rata protiv iranske osovine zla, koja teži da nas uništi. To se neće desiti jer mi stojimo zajedno i uz Božju pomoć pobedićemo zajedno“, rekao je Netanjahu.

Iran: „Napad je naš čin samoodbrane”

Iran saopštava da je njegov najnoviji napad bio čin „samoodbrane“ kao odgovor na izraelske „agresivne akcije“ protiv njegovih saveznika, uključujući ubistvo lidera Hezbolaha Hasana Nasralaha.

Foto: AP/Osamah Abdulrahman

Takođe je upozorio Izrael na odmazdu, pri čemu je najviši vojni komandant zapretio da će gađati izraelsku infrastrukturu ako se probije teritorija Teherana.

Eskalacija je usledila nakon odluke Izraela da izvrši invaziju na Liban u „ograničenoj, lokalizovanoj i ciljanoj“ kopnenoj operaciji protiv Hezbolaha.

UN i EU su ponovile pozive na prekid vatre.

Izvor: FoNet, N1