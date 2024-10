07.56

Izrael: Iran ispalio 181 raketu, 10 miliona ljudi u skloništima, više ranjenih

Iran je protekle noći ispalio 181 balističku raketu na Izrael zbog čega je skoro deset miliona ljudi potražilo zaklon u skloništima, a nekoliko ljudi je ranjeno, saopštavaju izraelski zvaničnici.

Jedan Palestinac na Zapadnoj obali i dva Izraelca ranjena su šrapnelom i gelerima koji su izazvali štetu i požare u toj oblasti, navodi izraelski list.

Jedna raketa je pogodila školu u Gaderi u centralnom Izraelu, a na fotografijama i video-snimcima sa lica mesta vidi se da je zgrada škole teško oštećena.

Eksplozije su se čule u većem delu Izraela, od Jerusalima do Jordanske doline.

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su presrele veliki broj iranskih raketa i da je izraelska vazdušna odbrana bila efikasna.

U odbrani Izraela učestvovale su i SAD, navodi IDF.

Dropping bombs on children and assassinating guests is not difficult, stopping hypersonic missiles on the other hand is quite challenging! pic.twitter.com/DJzBOJncJx

7.40



Novo bombardovanje Bejruta

U roku od nekoliko sati nakon masovnog iranskog raketiranja, izraelske vazduhoplovne snage su tokom noći izvele više napada na, kako su saopštile „mete Hezbolaha“ u libanskoj prestonici Bejrutu.

About 12-13 #IDF airstrikes were directed tonight at #Hezbollah targets in the southern suburb of #Beirut, after warnings were given to the residents.

After some of the strikes secondary explosions were seen.

At the same time – the IDF continued with additional attacks on a… https://t.co/5Sn1kyl366 pic.twitter.com/IAtTmVMIsn

— Ori Miller🇮🇱 (@orielishamiller) October 2, 2024