Izraelska vojska potvrdila je u utorak da je započela ograničene, lokalizovane i ciljane napade na ciljeve Hezbolaha u graničnom području južnog Libana.

Izraelska vojska je saopštila da izraelske vazdušne snage podržavaju kopnene snage preciznim udarima na vojne ciljeve. Navode i da se mete nalaze u selima blizu granice i predstavljaju neposrednu pretnju izraelskim zajednicama u severnom Izraelu.

Nešto iza ponoći u utorak, objavio je Rojters, ogromne uzastopne eksplozije čule su se širom libanske prestonice Bejruta.

Ranije je objavljeno da su najmanje dva izraelska projektila pogodila južna predgrađa Bejruta. Izraelska vojska je sat vremena ranije upozorila da će pogoditi određene zgrade u gusto naseljenim južnim predgrađima, tvrdivši da ih naoružana grupa Hezbolah koristi kao objekte i poručila stanovnicima da odu.

Strahovi od kopnene invazije porasli su u ponedeljak s povlačenjem libanskih trupa s granice s Izraelom, a američki zvaničnik rekao je da se čini da su izraelski vojnici spremni da uđu u Liban.

Hezbolah je rano u utorak saopštio da je ciljao izraelske trupe koje se kreću preko libanskih pograničnih gradova.

Israel is launching massive bombings on residential areas in Lebanon's capital.

Beirut right now.

U izraelskim napadima na južni Liban ubijeno 16 osoba, među njima i deca

Izraelska vojska izvela je u utorak ujutro dva vazdušna napada na južni Liban, ubivši najmanje 16 ljudi, među kojima i decu.

Kako navodi libanska Nacionalna novinska agencija (NNA), u vazdušnom napadu na kuću u južnom gradu Al-Davoudia ubijeno je deset članova jedne porodice.

Medicinski izvor rekao je za Anadoliju da je u drugom napadu na izbeglički kamp Ein el-Hilveh, koji se nalazi na jugu Sidona, ubijeno šest osoba, među kojima troje dece, a nekoliko je ranjeno.

Osnovan 1948. godine, Ein el-Hilveh je najveći palestinski izbeglički kamp u Libanu, gde je registrovano 50.000 osoba, podaci su Ujedinjenih nacija.

Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je u ponedeljak da je broj poginulih u izraelskim vazdušnim napadima u poslednja 24 sata dostigao 95, dok su 172 osobe povređene.

Makati: Milion ljudi raseljeno u Libanu

Libanski premijer Nadžib Makati kazao je u Ujedinjenim nacijama da se njegova država suočava sa „najopasnijim periodom“ u istoriji.

On je dodao da je, kako su krenuli izraelski napadi prošlog meseca, oko milion ljudi iseljeno širom Libana.

„Pozivamo za hitnu dodatnu pomoć da bismo ojačali naše napore da obezbedimo osnovnu podršku raseljenim civilima,“ kazao je u Ujedinjenim nacijama.

BREAKING: Israel bombed a residential building in the area of Cola, Central Beirut, Lebanon

This area is NOT in the suburbs. Israel is targeted the heart of the capital of Lebanon. pic.twitter.com/t8CwACE8RW

