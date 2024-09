Usled obilnih padavina, zemlje centralne i istočne Evrope pogođene su velikim poplavama. Broj žrtava povećao se na 15. Saobraćaj u Beču je delimično obustavljen, škole su u vanrednom režimu, mnoge ulice su zatvorene, a do nekih zgrada se može doći samo čamcem, javljaju austrijski mediji.

U Mađarskoj je na snazi upozorenje na poplave trećeg stepena. Poljska vlada zbog poplava planira da proglasi stanje prirodne katastrofe. Obustavljena je nastava u 350 obrazovnih ustanova u četiri regiona. Gradonačelnik Budimpešte Gergelj Karačonji izjavio je da Budimpešti preti najveća poplava u poslednjoj deceniji.

Time-lapse from today. This street is located one kilometer from the river.

Opava, near the Polish border.

Broj žrtava poplava u centralnoj i istočnoj Evropi koje je doneo ciklon „Boris“ povećao se na 15, a reč je o najgorim poplavama u poslednje dve decenije na području od Austrije do Rumunije.

U Češkoj je evakuisano više od 12.000 ljudi, a četvrtina domaćinstava je ostala bez struje, navodi Rojters.

U Rumuniji su poplave proteklog vikenda odnele šest života, dok su u Austriji stradali vatrogasac i dvojica muškaraca od 70 i 80 godina.

Poljska agencija PAP javila je da je u Poljskoj pet osoba poginulo u poplavama.

U Češkoj Republici jedna osoba je izgubila život usled nevremena, rekao je policijski zvaničnik.

Ministar unutrašnjih poslova Mađarske Šandor Pinter izjavio je da je vlada u Budimpešti potpuno spremna za porast vodostaja Dunava i njegovih pritoka i da je 12.000 vojnika u pripravnosti za pružanje pomoći.

Za porast vodostaja Dunava priprema se i slovačka prestonica Bratislava.

U Austriji su tokom noći nivoi reka opali, ali su zvaničnici najavili drugi talas kiša i poplava.

Kłodzko in Poland is already flooded. It's catastrophic. The local authorities are warning residents that another flood wave is on it's way and that it will be larger than the first one.

Razmere poplava sve vidljivije u velikim gradovima

Pogranične oblasti između Češke Republike i Poljske teško su pogođene proteklog vikenda, a obilne kiše izazvale su rušenje mostova i veliku matarijalnu štetu i primorale stanovništvo na evakuaciju.

Dok se reke u toj pograničnoj oblasti danas polako povlače, razmere poplava su sve vidljivije u velikim gradovima. Gradonačelnik poljskog grada Vroclava, Jacek Sutrik, izjavio je da se vrh poplavnog talasa očekuje u sredu.

U Češkoj Republici, reka Morava je poplavila oko 70 odsto grada Litovela, 230 kilometara istočno od Praga, a u Ostravi, na severoistoku Češke, zbog poplava su zatvoreni elektrana i dva hemijska postrojenja.

Meanwhile in Austria

Devastating flooding across Eastern Europe with Austria experiencing the worst floods in its history.

Flooding is getting worse rapidly across Europe

Reality is this is… pic.twitter.com/AGvQ5TtIfN

