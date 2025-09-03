Rat u Ukrajini
Kina je u centru pažnje sveta jer u devet časova po pekinškom vremenu održala najveću vojnu paradu u svojoj istoriji, u želji da demonstrira snagu i prikaže sopstvenu vojsku kao izuzetno naprednu i sposobnu
Parada na Trgu Tjenanmen bila je prezentacija kineske vojne moći, sa najsavremenijim hipersoničnim oružjem, bespilotnim podvodnim letelicama, raketama sposobnim za nošenje nuklearnog oružja i borbenim avionima.
Prvu kinesku vojnu paradu u poslednjih šest godina zvaničnici vladajuće Komunističke partije Kine pripremali su mesecima.
Širom Pekinga je postavljeno više od 200.000 zastava. Osam velikih kineskih zastava vijori se i okružuje portret Mao Cedunga, osnivača komunističke Kine, koji se nalazi na vrhu Kapije nebeskog mira i gleda na Trg Tjenanmen, jedan od najvećih javnih trgova na svetu.
Paradom se formalno obeležava 80. godišnjica kapitulacije Japana u Drugom svetskom ratu i pobeda Kine protiv japanskog okupatora – na paradi je tim povodom 80 trubača.
Kako je izgledala sama parada
Uz Sija, među 26 državnih zvaničnika bili su i predsednici Rusije, Severne Koreje, Belorusije i Irana – Vladimir Putin, Kim Džong Un, Aleksandar Lukašenko i Masud Pezeškijan.
Jedini lideri iz Evrope bili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Slovačke Robert Fico.
Uz glasnu vojnu muziku, Si je izvršio smotru pešadijskih, zastavnih i naoružanih formacija, dok su vojnici uzvikivali „Pratite Partiju! Borite se za pobedu“, kao i „Pravda će pobediti“, „Mir će pobediti“, „Narod će pobediti“.
Potom je usledio defile vojnih jedinica – vazduhoplovnih, sa avionima i helikopterima – koji je formirao ogromne numeričke oblike osmice i nule, simbolizujući 80. godišnjicu pobede i sa transparentima na kojima je pisalo „Pravda pobeđuje“, „Mir pobeđuje“ i „Narod pobeđuje“.
Ono što je svetu pojaviše zapalo za oko jeste odnos kineskih vojnika i njihov govor tela. U određenim momentima prade nije bilo sigurno da li su u pitanju ljudi ili roboti.
Savršencija u pokretu, pogledi, pa čak i disanje – ove stvari svi vojnici radili su u istom momentu kada i kolega pored.
Narodnooslobodilačka armija Kine sprovodi obiman program modernizacije, zahvaljujući kome je u mnogim segmentima sustigla – a u pojedinim i prestigla – Sjedinjene Države, piše BBC.
Prikazani su i nosači aviona i tenkova, brodovi, hipersonične rakete, bespilotne letelice, kao i kontingent „robota vukova“, koji su opremljeni kamerama za preciznije pogađanje meta.
Hipersonične rakete koje lete više od pet puta brže od zvuka jedna su od oblasti u kojima Kina trenutno prednjači u svetu.
Parada je završena puštanjem balona u plavoj, žutoj, zelenoj i crvenoj boji.
Izvor: Danas/RTS
