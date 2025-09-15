Mediji
Katastrofalan položaj novinara u Gazi
Osim straha za sopstvenu bezebednost, novinari u strahu i za živote voljenih, a palestinski su izloženi i gladi
Glasove u Nemačkoj broje volonteri, mahom stariji sugrađani, pa još uspeju da ih unesu u softver tako da ceo svet vidi rezultat. Nikakve drame nema
Gde je, bre, drama? Gde su crni džipovi, paralelni spiskovi, momci u crnom? Makar da neko nekom opsuje majku, da me želja mine. Nema čak ni famoznog spreja da se naprska na desni kažiprst pa da se spreči duplo glasanje.
Moje prvo glasačko iskustvo u Nemačkoj, na lokalnim izborima u gradu Bonu, bilo je, dakle, traumatično. Jer je bilo dosadno.
I jer se pitam kako je moguće da sve prođe tako mirno, brzo i lako, i da, sat ili dva od zatvaranja biračkog mesta, mogu da vidim tačno kako se glasalo.
Glasanje u kantini
Inače, kao tvrdi gastarbajter, godinama nisam hteo nemačko državljanstvo jer je ono značilo odricanje od srpskog. Prošlu kilavu Vladu socijaldemokrate Olafa Šolca ću pak uvek pamtiti po tome što je konačno dozvolila dvojno državljanstvo svima koji makar pet godina uredno rade u Nemačkoj i plaćaju porez.
Ove nedelje (14. septembar) behu tako lokalni izbori diljem najveće pokrajine, Severne Rajne-Vestfalije. Poziv stiže uredno nekoliko sedmica ranije, može se glasati pismom ili lično.
Moje glasačko mesto 115 u Kesenihu, mirno je, u solidnom kvartu. Odgovara beogradskom Banovom brdu, recimo. Glasa se u osnovnoj školi gde mi ide mlađa kćerka, u kantini.
Na podu od linoleuma stolovi, nekoliko mahom starijih sugrađana dele glasačke listiće. U Nemačkoj nema komplikovanog sastavljanja biračkih odbora gde svaka partija delegira ljude kao da se ide u rat pa da kontrolišu jedni druge. Izbore sprovode volonteri koji dobijaju malu dnevnicu da se okrepe.
Četiri listića raznih boja – jer, glasa se za gradonačelnika, gradsku skupštinu, skupštinu opštine i još za savet za integraciju. Svi listići se ubacuju u jednu kutiju i ćao.
I ležeći policajci
Potom se porodično išlo na vašar na Picenu, to je preko reke, jedan od najvećih vašara na svetu, ali to je za neku drugu priču.
Biračka mesta su zatvorena u 18:00. U 18:55 su na zvaničnom sajtu grada objavljeni rezultati sa mog biračkog mesta za izbore za gradonačelnika. U 19:30 oni za gradsku skupštinu. U 20:04 za gradsku opštinu.
I tako iz celog grada. I to je sve.
Gde je, bre, drama, pitam se! Kako komšije, bake i deke, umeju tako brzo da izbroje glasove i da ih unesu gde treba pa da ceo svet može da vidi rezultat? Zašto se ne pojavi predsednik, ili makar gradonačelnica da kaže rezultate?
Uzgred, u drugi krug ide zelena gradonačelnica Katja Derner i njen izazivač iz redova Demohrišćana koji je pobedio u prvom krugu sa blizu 40 odsto. Alternativa za Nemačku u Bonu ima jedva pet odsto podrške. Ovo je dobrostojeći grad.
U mom kvartu Zeleni dominiraju. Naš lokalni većnik pohvalio se da su uveli ograničenje brzine od 30 na sat u više ulica i stavili ležeće policajce. Na plakatima je bilo njegovo lice, a ne lice gradonačelnice ili šefa partije.
Čudno je sve to nekako. Valjda će da bude bar malo frke u drugom krugu za dve sedmice.
Osim straha za sopstvenu bezebednost, novinari u strahu i za živote voljenih, a palestinski su izloženi i gladi
„Moramo da radimo u skladu sa razmišljanjem Generacije Z“, rekla je novoimenovana premijerka Nepala Sušila Karki
Leto 2025. posebno je izdvojilo Mađarsku, koja je u junu obezbedila čak 42 odsto električne energije iz solara
Pit Hegset, ministar odbrane SAD, naredio je osoblju „da pronađe i identifikuje pripadnike vojske i svaku osobu povezanu sa Pentagonom, koja je ismevala ili je izgledalo da odobrava ubistvo Čarlija Kirka“
„Spreman sam da preduzmem znatne sankcije protiv Rusije od trenutka kada NATO zemlje to budu takođe odlučile i kada sve NATO zemlje budu prekinule da kupuju naftu od Rusije“, napisao je Tramp
Vreme nasilja: Protest u Novom Sadu u pet slikaBes, pendreci i suzavac Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve