Glasove u Nemačkoj broje volonteri, mahom stariji sugrađani, pa još uspeju da ih unesu u softver tako da ceo svet vidi rezultat. Nikakve drame nema

Gde je, bre, drama? Gde su crni džipovi, paralelni spiskovi, momci u crnom? Makar da neko nekom opsuje majku, da me želja mine. Nema čak ni famoznog spreja da se naprska na desni kažiprst pa da se spreči duplo glasanje.

Moje prvo glasačko iskustvo u Nemačkoj, na lokalnim izborima u gradu Bonu, bilo je, dakle, traumatično. Jer je bilo dosadno.

I jer se pitam kako je moguće da sve prođe tako mirno, brzo i lako, i da, sat ili dva od zatvaranja biračkog mesta, mogu da vidim tačno kako se glasalo.

Glasanje u kantini

Inače, kao tvrdi gastarbajter, godinama nisam hteo nemačko državljanstvo jer je ono značilo odricanje od srpskog. Prošlu kilavu Vladu socijaldemokrate Olafa Šolca ću pak uvek pamtiti po tome što je konačno dozvolila dvojno državljanstvo svima koji makar pet godina uredno rade u Nemačkoj i plaćaju porez.

Ove nedelje (14. septembar) behu tako lokalni izbori diljem najveće pokrajine, Severne Rajne-Vestfalije. Poziv stiže uredno nekoliko sedmica ranije, može se glasati pismom ili lično.

Moje glasačko mesto 115 u Kesenihu, mirno je, u solidnom kvartu. Odgovara beogradskom Banovom brdu, recimo. Glasa se u osnovnoj školi gde mi ide mlađa kćerka, u kantini.

Na podu od linoleuma stolovi, nekoliko mahom starijih sugrađana dele glasačke listiće. U Nemačkoj nema komplikovanog sastavljanja biračkih odbora gde svaka partija delegira ljude kao da se ide u rat pa da kontrolišu jedni druge. Izbore sprovode volonteri koji dobijaju malu dnevnicu da se okrepe.

Četiri listića raznih boja – jer, glasa se za gradonačelnika, gradsku skupštinu, skupštinu opštine i još za savet za integraciju. Svi listići se ubacuju u jednu kutiju i ćao.

I ležeći policajci

Potom se porodično išlo na vašar na Picenu, to je preko reke, jedan od najvećih vašara na svetu, ali to je za neku drugu priču.

Biračka mesta su zatvorena u 18:00. U 18:55 su na zvaničnom sajtu grada objavljeni rezultati sa mog biračkog mesta za izbore za gradonačelnika. U 19:30 oni za gradsku skupštinu. U 20:04 za gradsku opštinu.

I tako iz celog grada. I to je sve.

Gde je, bre, drama, pitam se! Kako komšije, bake i deke, umeju tako brzo da izbroje glasove i da ih unesu gde treba pa da ceo svet može da vidi rezultat? Zašto se ne pojavi predsednik, ili makar gradonačelnica da kaže rezultate?

Uzgred, u drugi krug ide zelena gradonačelnica Katja Derner i njen izazivač iz redova Demohrišćana koji je pobedio u prvom krugu sa blizu 40 odsto. Alternativa za Nemačku u Bonu ima jedva pet odsto podrške. Ovo je dobrostojeći grad.

U mom kvartu Zeleni dominiraju. Naš lokalni većnik pohvalio se da su uveli ograničenje brzine od 30 na sat u više ulica i stavili ležeće policajce. Na plakatima je bilo njegovo lice, a ne lice gradonačelnice ili šefa partije.

Čudno je sve to nekako. Valjda će da bude bar malo frke u drugom krugu za dve sedmice.