Grad Gaza pretrpeo je novu noć teških bombardovanja, u kojima je, prema Civilnoj odbrani, uništeno najmanje 20 kuća. Među poginulima ima i dece, dok se spasilačke ekipe bore da dođu do zatrpanih žrtava
Civilna odbrana Pojasa Gaze saopštila je danas da su izraelske snage sprovele tokom noći nekoliko desetina napada na grad Gaza, uprkos zahteva američkog predsednika Donalda Trampa Izraelu da odmah obustavi bombardovanja palestinskih teritorija.
„Noć je bila puna nasilja, izraelska vojska je sprovela nekoliko desetina napada i ispaljivala je artiljerijsku vatru na grad Gazu i druga područja Pojasa Gaze, uprkos Trampovom pozivu da se obustave bombardovanja“, rekao je za Frans pres portparol Civilne odbrane Mahmud Basal.
U Berlinu je predstavljen godišnji izveštaj o stanju u istočnim pokrajinama. Poverenica Elizabet Kajzer naglasila je da mladi na istoku osećaju „drugačiji identitet“, dok razlike u bogatstvu i demografiji produbljuju podelu.
Prvog oktobra uveče izraelska ratna mornarica zaustavila je više brodova na kojima su bili propalestinski aktivisti sa humanotarnom pomoći za Pojas Gaze. Sve dosadašnje pokušaje od 2010. godine sprečila je izraelska vojska
Kao što Vučić govori o dijalogu, Dačić i Vasiljević zbore o zakonu, borbi protiv kriminala i policiji od koje „ni jedne nema bolje“. Reč je o čistom fejku, kao što je i sve ostalo pod naprednjačkim režimom
