Premijer Francuske Sebastijan Lekorni podneo je ostavku. Predsednik države Emanuel Makron ju je prihvatio, saopšteno je iz Jelisejske palate

Francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo je ostavku francuskom predsedniku Emanuelu Makronu samo nekoliko sati nakon što je predstavio svoju vladu.

Makron je prihvatio ostavku.

Opozicija zahteva da se odmah raspišu prevremeni izbori, što je Makron do sada odbijao. Razlog za krizu vlade je budžet za 2026. godinu, koji predviđa masivne rezove javnih i socijalnih davanja.

Lekorni, je 9. septembra imenovan za premijera Francuske, a ostavkom je postao premijer sa najkraćim mandatom u istoriji zemlje sa 27 dana na toj funkciji, piše BFM.

Ostavka je usledila manje od 24 sata nakon što je predstavljena prva faza nove vlade, u kojoj su se uglavnom našli bivši ministri i bliski saradnici predsednika Makrona.

Lekorni je jutros proveo više od sat vremena na sastanku sa Makronom, nakon čega je napustio Jelisejsku palatu i vratio se u Matinjon.

