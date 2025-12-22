Evropski savet produžio je restriktivne ekonomske mere protiv Rusije za još šest meseci, dok diplomatski napori za okončanje rata u Ukrajini i dalje ne daju konkretne rezultate

Evropski savet produžio je na još šest meseci restrikrivne ekonomske mere protiv Rusije zbog nastavka akcija kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini, pa će sankcije trajati do 31. jula 2026. godine.

Restriktivne ekonomske mere, prvi put uvedene 2014. godine, značajno su proširene od februara 2022. godine kao odgovor na ničim izazvanu, neopravdanu i nezakonitu vojnu agresiju Rusije protiv Ukrajine, objavljeno je na sajtu Saveta EU.

Mere podrazumevaju ograničenja u trgovini, finansijama, energetici, tehnologiji i robi dvostruke namene, industriji, transportu i luksuznoj robi. One obuhvataju i zabranu uvoza ili transfera sirove nafte i određenih naftnih derivata iz Rusije u EU, de-SVIFTING nekoliko ruskih banaka i suspenziju emitovanja i licenci u EU nekoliko medija koje podržava Kremlj. Pored toga, specifične mere omogućavaju Uniji da se suprotstavi zaobilaženju sankcija.

Sve dok nezakonite akcije Ruske Federacije nastavljaju da krše osnovna pravila međunarodnog prava, uključujući posebno zabranu upotrebe sile, prikladno je da se na snazi zadrže sve mere koje je uvela EU i da se preduzmu dodatne mere, ako je potrebno, zaključio je Evropski savet.

Foto: Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP Rat u Ukrajini ulazi u novu fazu neizvesnosti

Podsetimo, u toku su pregovori o postizanju mira između Rusije i Ukrajine, ali bdo sada nije došlo do bilo kakvog sporazuma o eventualnom prekidu rata.

SAD su posredovale u seriji sastanaka u Majamiju i Berlinu, uključujući pregovore američkih izaslanika sa ruskim i ukrajinskim predstavnicima o mogućem mirovnom planu zasnovanom na nacrtu sa više od 20 tačaka, koji predviđa bezbednosne garancije za Ukrajinu i ekonomsku obnovu. Ukrajina ostaje čvrsta u svojoj poziciji da ne može prihvatiti teritorijalne ustupke ili ograničenja svoje suverenosti, dok Moskva odbacuje izmene koje predlažu Kijev i evropski saveznici kao neproduktivne za mir.

U isto vreme, ideja o trilateralnim razgovorima između SAD, Ukrajine i Rusije dobija na zamahu, iako Rusija ne smatra te predloge ozbiljnim i nastavlja sa vojnim operacijama duž fronta. Ukrajinski lideri, uz podršku Zapada, insistiraju na bezbednosnim garancijama sličnim onima iz člana 5 NATO-a i na zaustavljanju agresije pre bilo kakvog sveobuhvatnog sporazuma.

Međunarodna zajednica, uključujući EU i druge saveznike, poziva na nastavak pregovora uz poštovanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali ostaju duboke razlike u stavovima o ključnim pitanjima kao što su granice i bezbednosne odredbe.

Izvor: FoNet

