Crna Gora i EU
Omiljeni kandidat EU: Posle Brisela, premijer Crne Gore u Berlinu
Dok se Srbija nasukala na grebenu bezakonja, Crna Gora hrli ka članstvu u Evropskoj uniji. Posle Brisela, premijer Milojko Spajić otišao je u Berlin
Iako se mesecima govorilo o mogućnosti da se Ukrajina finansira korišćenjem zamrznutih ruskih sredstava, Evropska unija je odlučila da paket pomoći obezbedi zajedničkim zaduživanjem, a ne zaplenom ruske imovine
Lideri Evropske unije postigli su u petak dogovor o pružanju značajne finansijske podrške Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra za naredne dve godine, kako bi se obezbedili sredstva za pokrivanje njenih vojnih i budžetskih potreba u uslovima skoro četvorogodišnjeg rata sa Rusijom, prenosi Rojters.
Ovaj paket pomoći biće obezbeđen kao zajam bez kamate, koji će Unija podići na finansijskim tržištima uz zajedničko zaduživanje unutar budžeta EU. Fond od 90 milijardi evra trebao bi da pomogne Ukrajini da obavi ključna plaćanja i nastavi odbranu do kraja 2027. godine.
Iako su mnoge članice Unije podržavale ideju da se sredstva prikupe korišćenjem zamrznutih ruskih aktiva — ukupne vrednosti oko 210 milijardi evra koja su blokirana u državama EU — taj plan nije bio usvojen. Najveći deo tih sredstava nalazi se u Belgiji, i belgijski premijer Bart De Vever je izrazio duboku zabrinutost zbog pravnih i finansijskih rizika ukoliko bi Moskva pokrenula tužbe nakon što se imovina iskoristi u tu svrhu.
Zbog toga je liderima pošlo za rukom da se dogovore o zajmu bez direktnog aktiviranja ruskih sredstava, uz zadržavanje mogućnosti da se ta imovina eventualno koristi u budućnosti kao sredstvo za naplatu u slučaju da Rusija plati ratne reparacije.
U pregovorima su neke članice, poput Mađarske, Slovačke i Češke, odbile da direktno učestvuju u finansiranju paketa — ali su pristale da se ne suprotstave sporazumu kako bi se on mogao usvojiti.
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta kratko je objavio na društvenoj mreži da je dogovor postignut, poručivši: “Imamo dogovor. Odluka o obezbeđivanju 90 milijardi evra pomoći Ukrajini za 2026–27 je usvojena”.
We have a deal.
Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved.
We committed, we delivered.
— António Costa (@eucopresident) December 19, 2025
Odluka je usledila nakon intenzivnih maratonskih pregovora u Briselu, koji su trajali više od 15 sati i bili fokusirani na nalaženje kompromisa između članica EU oko načina prikupljanja i strukture pomoći.
Dok se Srbija nasukala na grebenu bezakonja, Crna Gora hrli ka članstvu u Evropskoj uniji. Posle Brisela, premijer Milojko Spajić otišao je u Berlin
Neko će morati da plati štetu nastalu ratom u Ukrajini. Rusija to sigurno neće učiniti. Zbog toga će se na samitu Evropske unije diskutovati da se za to koristi zamrznuta ruska imovina u EU. To, međutim, povlači sa sobom razne probleme
343 žene, simbolični broj u istoriji francuskog feminizma, podnele su krivičnu prijavu protiv Brižit Makron zbog izjava upućenih feminističkim aktivistkinjama koje su protestovale protiv glumca optuživanog za silovanje
“Bilo je mnogo rasprava u ‘Njujork tajmsu’ kada je Tramp prvi put izabran da li treba da ga nazivamo lažovom. Ja mislim – da, treba. I tu se ne radi o aktivizmu, već o činjenicama. Iskreno, u SAD mene mnogo više brine kapitulacija… Pogledajte šta radi ‘Vašington post’. Dali su novac Trampu za renoviranje balske sale, a zatim objavili uvodnik o tome kako je divno što imamo novu balsku salu ne pominjući da su je zapravo oni platili. Za mene je to pravi problem”
Kina i Rusija više nisu ključne bezbednosne pretnje, Putin i Si nisu autokrate već mogući veliki biznis partneri, a američki predsednik jedine saveznike u Evropi prepoznaje u “patriotskim partijama” krajnje desnice
Propast projekta “Generalštab” i podizanje optužnice protiv ministra kultureDan kada im je krenulo nizbrdo Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve