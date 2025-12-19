Iako se mesecima govorilo o mogućnosti da se Ukrajina finansira korišćenjem zamrznutih ruskih sredstava, Evropska unija je odlučila da paket pomoći obezbedi zajedničkim zaduživanjem, a ne zaplenom ruske imovine

Lideri Evropske unije postigli su u petak dogovor o pružanju značajne finansijske podrške Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra za naredne dve godine, kako bi se obezbedili sredstva za pokrivanje njenih vojnih i budžetskih potreba u uslovima skoro četvorogodišnjeg rata sa Rusijom, prenosi Rojters.

Ovaj paket pomoći biće obezbeđen kao zajam bez kamate, koji će Unija podići na finansijskim tržištima uz zajedničko zaduživanje unutar budžeta EU. Fond od 90 milijardi evra trebao bi da pomogne Ukrajini da obavi ključna plaćanja i nastavi odbranu do kraja 2027. godine.

Iako su mnoge članice Unije podržavale ideju da se sredstva prikupe korišćenjem zamrznutih ruskih aktiva — ukupne vrednosti oko 210 milijardi evra koja su blokirana u državama EU — taj plan nije bio usvojen. Najveći deo tih sredstava nalazi se u Belgiji, i belgijski premijer Bart De Vever je izrazio duboku zabrinutost zbog pravnih i finansijskih rizika ukoliko bi Moskva pokrenula tužbe nakon što se imovina iskoristi u tu svrhu.

Zbog toga je liderima pošlo za rukom da se dogovore o zajmu bez direktnog aktiviranja ruskih sredstava, uz zadržavanje mogućnosti da se ta imovina eventualno koristi u budućnosti kao sredstvo za naplatu u slučaju da Rusija plati ratne reparacije.

U pregovorima su neke članice, poput Mađarske, Slovačke i Češke, odbile da direktno učestvuju u finansiranju paketa — ali su pristale da se ne suprotstave sporazumu kako bi se on mogao usvojiti.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta kratko je objavio na društvenoj mreži da je dogovor postignut, poručivši: “Imamo dogovor. Odluka o obezbeđivanju 90 milijardi evra pomoći Ukrajini za 2026–27 je usvojena”.

We have a deal. Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved. We committed, we delivered. — António Costa (@eucopresident) December 19, 2025

Odluka je usledila nakon intenzivnih maratonskih pregovora u Briselu, koji su trajali više od 15 sati i bili fokusirani na nalaženje kompromisa između članica EU oko načina prikupljanja i strukture pomoći.