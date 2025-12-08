Radijacija

06.decembar 2025. K. S.

Da li je Černobilj bezbedan?

Zaštitni omotač u nuklearnoj elektrani Černobilj izgrađen da zadrži radioaktivni materijal iz katastrofe iz 1986. godine, više ne može da obavlja svoju glavnu bezbednosnu funkciju zbog oštećenja izazvanog dronom