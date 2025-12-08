Da biste imali pravo da živite u ovom naselju, morate da budete katolik, socijalno ugrožena osoba i da ste iz Augsburga. Danas u ovom naselju živi oko 150 ljudi

Stambeni prostor je u nogim nemačkim gradovima postao luksuz. Ali, ima i drugačijih primera. U jednom naselju u Augsburgu podstanari plaćaju za stanove u kojima žive 88 evro centi mesečno, prenosi Dojče vele.

Fugeraj je najstarije socijalno naselje na svetu, a osnovao ga je jedan bogati trgovac, Jakob Fuger, pre više od 500 godina. Da biste imali pravo da živite u ovom naselju, morate da budete katolik, socijalno ugrožena osoba i da ste iz Augsburga. Danas u ovom naselju živi oko 150 ljudi.

Među njima je i Angelika Štibl, njen stan je moderan i modernizovan, i osim simbolične kirije, ona mesečno plaća oko 100 evra za režije. Ima čćak i malu baštu. Često u posetu joj dođu druge stanovnice ovog naselja. Prosečno, stanovnici ovog kraja imaju oko 60 godina. Ali, ima i mlađih.

U ovom naselju važe neobična pravila, na primer – vrata se zatvaraju u 22h i ulaz nadgledaju sami stanovnici naselja. Ko dođe kasnije može da uđe, ali mora da – plati.

„Moram da zazvonim. Noćni čuvar mi otvori i ja mu p’latim 50 centi, ako još nije ponoć, a jedan evro ako je ponoć prošla“, napominje Angelika Štibl.

On za ovaj smeštaj treba da zahvali Jakobu Fugeru, bogatašu iz 16. veka. On je 1521. godine donirao ovaj kompleks siromašnim osobama. Fuger nije bio samo vrlo bogat, već je bio i vrlo relifiozan. Pomagao je sirmošnima kako bi spasao svoju dušu od pakla. To je i razlog drugog neobičnog pravila za stanovnike ovog naselja – moraju tri puta dnevno da se mole za spas duše svog dobročinitelja i njegove porodice.

Angelika Štibl to redovno radi u jednoj crkvici u naselju.

„Ma ne, to niko ne kontroliše. Kako bi kontrolisali“, nasmejano ona odgovara na pitanje o mogućim kontrolama ovog uslova življenja u Fugeraju.

Ovo naselje je pod upravom jedne privatne fondacije, i ono ne dobija nikakva sredstva od države. Finansira se od drvne industrie i turizma. Ovaj kraj poseti oko 200.000 ljudi godišnje.

Kako je Angelika postala socijalni slučaj

Inače, Angelika Štibl nije mogla nida zamisli da će postati socijalni slučaj. Radila je u ugostiteljstvu, bavila se je sportom i mnogo je putovala. Ali, onda se sve poromenilo.

„Mislila sam da ne može ništa da mi se desi. A onda mi je s 55 godina dijagnostifikovan rak dojke“, kaže ona.

Dok su se službe natezale oko toga čija je ona nadležnost, ona je potrošila svu svoju ušteđevinu. Kada je dobila stan u Fugeraju, bila je presrećna.

Tako je najstariji projekat socijalnog stanovanja na svetu spasao Angeliku kada joj je bilo najteže.

Ko je bio Jakob Fuger

Inače, donator Jakob Fuger, koji je kako je pomenuto, živeo u 16. veku smatra se jednim od najbogatijih ljudi koji su ikad živeli.

Prema nekim izvorima, on je i najbogatiji svih vremena – zbog količine novca, imetka te političke i ekonomske moći koju je imao.

Bio je finansijer imperije Habzburga, najveći evropski bankar, trgovac metalima i politički faktor koji je mogao da utiče na izbor cara Svetog Rimskog Carstva. Pre više od 500 godina u je Augsburgu sagradio naselje za najsiromašnije – u kojem se kirija plaćala samo simbolično. Tako je i danas.