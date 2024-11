14.52

Objava Kamale Haris na dan izbora

Kandidatkinja demokrata na predsedničkim izborima u Americi i aktuelna potpredsednica Kamala Haris oglasila se na društvenim mrežama na dan izbora.

„Ovo je trenutak da se vaš glas čuje“, – poručila je ona.

America, this is the moment to make your voices heard. Go to https://t.co/VbrfuqVy9P to find everything you need to cast your ballot today. pic.twitter.com/EfEFcxNo0z — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024

14.37

Velika verovatnoća da pobednika nećemo znati u izbornoj noći

Na izborima je unapred glasalo više od 77 miliona Amerikanaca. Prema federalnom zakonu, brojanje takvih glasova ne počinje pre izbornog dana.

Budući da svaka savezna država ima sopstvena pravila i praksu za brojanje glasačkih listića, nije poznato koliko će vremena proteći do proglašenja pobednika izbora.

Velika je verovatnoća da se to neće desiti u izbornoj noći, a tome mogu da doprinesu i osporavanja rezultata u pojedinim saveznim državama. Na prethodnim izborima, 2020. godine, ishod je bio poznat četiri dana od zatvaranja birališta, a 2016. u izbornoj noći.

Foto: AP Photo/Mark Thiessen Redovi za glasanje

14.30

Rad na suzbijanju ruskog i iranskog mešanja u izbore

Države koje pokušavaju da utiču na političku situaciju u SAD, među kojima prednjače Rusija i Iran, sprovode dodatne operacije s namerom da potkopaju poverenje javnosti u integritet američkih izbora i podstaknu podele među Amerikancima, navodi se u zajedničkom saopštenju Nacionalne obaveštajne službe SAD, Agencije za Sajber bezbednost i FBI-a.

U saopštenju se navodi da Iran „ostaje značajna pretnja stranog uticaja“, uz navode da Teheran navodno kompromituje kampanju bivšeg predsednika SAD i kandidata Republikanaca Donalda Trampa, kao i da potom presreće informacije koje razmenjuju članovi Trampovog osoblja i da ih potom pušta u javnost, prenosi Njujork Tajms.

Dodaje se da je, pored toga, Rusija i dalje „najaktivnija pretnja“, i da Moskva ima nameru da „utera strah biračima u vezi sa izbornim procesom i da stvori mišljenje da Amerikanci primenjuju nasilje jedni protiv drugih zbog političkih preferencija“.

I’m asking for your vote because as president, I will get up every day and fight for the American people. pic.twitter.com/lp4bj90zvn — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 2, 2024

13.57

Savetnik Trampa: Izlaznost će odlučiti izbore

Najbliži saradnik Donalda Trampa smatra da će ishod izbora odlučiti izlaznost.

„To je ono na šta se ovo zapravo svodi i jedina stvar na koju smo trenutno fokusirani“, rekao je neimenovani viši Trampov savetnik za CNN.

On je dodao da se unutar Trampovog štaba smatra da je ovo “najjači ciklus koji je Tramp do sada izveo“, posebno kad se pogledaju istraživanja javnog mnjenja iz 2016. i 2020.



13.30

Rezultati iz Diksvil Noča u Nju Hempširu koji potvrđuju polarizovanost nacije

U gradiću Diksvil Noč, u američkoj saveznoj državi Nju Hempšir, održano je tradicionalno ponoćno glasanje, čime je počeo izborni dan u SAD. Glasalo je šest birača koji su glasove za Donalda Trampa i Kamalu Haris podelili na ravne časti.

Tačno u ponoć, šestoro registrovanih birača okupilo se na izbornom mestu u gradiću Diksvil Noč u Nju Hempširu kako bi glasali na predsedničkim izborima, preneo je Rojters.

Zabeležen je veći broj birača, pošto je na izborima za predsednika 2020. godine glasalo pet birača.

Američka država Nju Hempšir dozvoljava gradovima da otvore biračka mesta u ponoć, ali i da ih zatvore nakon što bude utvrđeno da su glasali svi registrovani birači.

Nakon prebrojavanja glasova, utvrđeno je da su nekadašnji predsednik Donald Tramp i aktuelna potpredsednica Kamala Haris dobili po tri glasa.

Izborni dan se nastavlja u ostatku SAD. Biračka mesta su otvorena u 5.00 po lokalnom vremenu u Vermontu, a u narednim satima sa glasanjem će se početi i u Konektikatu, Njujorku i Virdžiniji.

Foto: Tanjug / AP Photo/Charles Krupa Stigli prvi rezultati

13.10

Kako Amerikanci biraju predsednika?

Predsednika i potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država ne biraju građani neposredno, već svojim glasom biraju elektore u matičnoj državi, koji se potom izjašnjavaju o kandidatima u prestonicama tih saveznih država, obrazajući instituciju Elektorskog koledža.

Zapravo, kada američki građanin glasa, on poručuje predstavnicima svoje savezne države, odnosno delegatima, za koga treba da glasaju.

Pobednik je kandidat koji osvoji 270 elektorskih glasova od ukupno 538. Svaka savezna država ima određeni broj elektorskih glasova, proporcionalan broju njenih članova u Kongresu – kongresmena i senatora. Donji prag su dva senatora i jedan kongresmen iz svake savezne države.

Kandidat koji dobije većinu glasova u određenoj državi obično osvaja sve elektorske glasove te države, osim u slučaju Mejna i Nebraske, gde elektori mogu biti podeljeni.

Predsednik, tako, može da postane i neko ko dobije manje glasova ukupno, što se dogodilo 2016. godine kada je Tramp pobedio Hilari Klinton.

Istorija SAD pamti takvu pobedu i Džordža Buša mlađeg nad Alom Gorom 2000. godine.

Foto: AP Photo/Carlos Osorio Tramp tokom kampanje

13.00

Burna predizborna kampanja i nikad veća neizvesnost

Državljani Sjedinjenih Američkih Država (SAD) glasaju za izbor 47. predsednika, a oboje kandidata, Kamala Haris i Donald Tramp, izrazili su u završnici kampanje uverenje u pobedu, pri čemu im podjednake šanse daju i predizborne ankete.

Burna predizborna kampanja obeležena je odustankom aktuelnog predsednika Džozefa Bajdena (81) i ulaskom potpredsednice Kamale Haris u izbornu trku u ime Demokratske partije, kao i pokušajima atentata na republikanskog kandidata i bivšeg predsednika Trampa, podsećaju svetski mediji.

Pored izjašnjavanja o predsedničkim kandidatima, Amerikanci će se izjašnjavati i o budućem sastavu Konresa, brojnim državnim zvaničnicima i incijativama.

Pobednika predsedničkih izbora ne odlučuje ukupan broj glasova na nacionalnom nivou za nekog od kandidata, već takozvani Elektorski koledž, sistem koji obuhvata sve savezne države i sastavljen je od predstavnika – elektora, koji glasove raspoređuju na osnovu rezultata glasanja u svojoj državi.

U svim državama, osim u dve, svi elektori idu pobedničkom kandidatu te države, bez obzira na to koliko tesnu pobedu je ostvario. Ukupno ima 538 elektora, što je broj koji uvek ostaje isti i jednak je ukupnom broju članova Kongresa – 435 članova Predstavničkog doma, 100 senatora, uz tri elektora iz Distrikta Kolumbija. Da bi pobedio, predsednički kandidat mora osvojiti većinu – 270 elektorskih glasova.

Ako rezultati izbora za predsednika budu tesni kako se predviđa, proglašavanje pobednika moglo bi da potraje, što je bio slučaj i 2020. godine kada je tek četiri dana posle izbora bilo jasno da je pobedio aktuelni predsednik Bajden.

U gotovo svih 50 država i Distriktu Kolumbija (glavni grad, Vašington), na izborni dan je moguće glasati uživo, na biračim mestima. Ipak, većina država omogućava stanovnicima da glasaju i pre 5. novembra, te oni mogu dostaviti svoje glasove putem pošte ili na unapred određenim lokacijama.

Foto: AP Photo/Charlie Neibergall Detalja sa predizbornog skupa Kamale Haris

Većina država, takođe, dozvoljava i rano glasanje na manjem broju birališta – ove godine u nekim od država se tako glasa još od septembra.

Mogućnost prevremenog glasanja iskoristilo je već više od 78 miliona birača, što je drugi najveći broj ikada, posle 2020. godine, kada je zbog pandemije kovida prevremeno glasalo 101,5 miliona ljudi.

Predviđa se da bi o izbornom ishodu odlučilo sedam „ničijih“ država, pri čemu bi presudne mogle da budu tri države Srednjeg zapada, takozvani „plavi zid“ – Pensilvanija, Mičigen i Viskonsin, koje su nekada bile demokratske, ali se promenom demogfarije to promenilo.

12.30

Izborna računica

Tramp je pre osam godina pobedio u sve tri, a pre četiri godine Bajden ih je osvojio. Sada bi pobeda u te tri države, koje zajedno daju 44 elektorska glasa, bila dovoljna da Kamala Haris dobije izbore, dok bi Trampu nedostajala pobeda u još jednoj od preostale četiri neopredeljene države, što bi verovatno ostvario, jer je u Arizoni favorit.

Imajući u vidu izjednačenost kandidata, pominje se i mogućnost da Kamala Haris i Tramp izbornu trku završe sa po 269 elektorskih glasova. U tom slučaju odluku o tome ko će biti predsednik doneo bi Predstavnički dom Kongresa. Pritom se ne bi izjašnjavali poslanici pojedinačno, već bi svaka savezna država imala jedan glas, a predsednik bi morao da dobije podršku 26 država.

Prema tom scenariju, Senat bi birao potpredsednika države. Za razliku od izbora predsednika, izjašnjavali bi se senatori pojedinačno, a za izbor je nephodan 51 glas. U sadašnjem sazivu Predsedničkog doma Tramp bi bio veliki favorit, jer republikanci imaju većinu, ali bi to moglo da se promeni, jer Amerikanci danas biraju i novi saziv Donjeg doma Kongresa.

Što se tiče Zapadnog Balakna, kandidati za američkog predsednika najavili su da će borba protiv korupcije i pritisaka iz inostranstva biti prioritet njihovih administracija.

Kamala Haris je rekla da će, ako bude izabrana za predsednika, štititi prava građana i država da slobodno izražavaju nacionalni identitet, dok je Tramp obećao privrednu saradnju i sigurnost na Zapadnom Balkanu ukoliko pobedi.

Portparol Kamale Haris izjavio je Glasu Amerike da ona dosledno zagovara unapređenje demokratije, vladavine prava i borbu protiv korupcije. Borba protiv korupcije predstavlja ključni interes nacionalne bezbednosti SAD i jedan je od razloga zašto je Kamala Haris potpuno posvećena unapređenju evroatlantskih aspiracija šest zemalja Zapadnog Balkana, dodao je.

Hristos Marafacos iz Trampove kampanje izjavio je za Glas Amerike da bi spoljna politika kandidata republikanaca prema Zapadnom Balkanu naglašavala pragmatična partnerstva, orijentisana na akciju i fokusirana na održivost, ekonomske prilike i borbu protiv korupcije.

Prema rečima Marafacosa, Trampova administracija ne bi samo promovisala opšte izjave o demokratiji, već bi postizala stvarne i odgovorne rezultate kroz direktan rad sa lokalnim liderima i građanima u regionu. Tramp razume da istinski mir proizlazi iz snažnih, samoodrživih nacija. Njegova administracija bi se fokusirala na jačanje ekonomije i bezbednosti balkanskih zemalja, omogućavajući im da se odupru korupciji i spoljnim pritiscima, tvrdi Marafacos.