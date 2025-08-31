Marla-Svenja Libih, nekadašnji neonacista Sven Libih, nije se pojavila na izdržavanju kazne u Kemnicu i sada je u bekstvu. Slučaj je pokrenuo žestoku raspravu o tome da li novi Zakon o samoodređenju olakšava zloupotrebe

Marla-Svenja Libih trebalo je do petka uveče da se pojavi pred kapijom zatvora u Kemnicu na odsluženju kazne. Ali, osoba nije došla i sada policija traga za njom, prenosi Dojče vele.

Tako se nastavlja bizarni slučaj koji je poslednjih sedmica preokupirao Nemačku i doveo do velikih kritika na račun Zakona o samoodređenju.

Jer, Marla-Svenja Libih se identifikuje kao žena te je i pozvan(a) da kaznu zatvora služi u ženskoj kaznioni.

Ali, Marla-Svenja se do nedavno zvao Sven Libih i bio je poznati neonacista. Na godinu i po robije osuđen je zbog govora mržnje, teških kleveta i uvreda.

Libih je potom krajem prošle godine odlučio da od sada živi kao žena – i zvanično je promenio pol u dokumentima, kao i ime.

Sva je prilika, pišu nemački mediji, da je to učinio kako bi izvrgao ruglu novi nemački zakon o samoodređenju. Zakon dopušta da se jednostavno promeni upisani pol u zvaničnim dokumentima i od tada se osoba smatra onim što želi da bude.

Kako da oslovimo Libiha?

Sa jedne strane, u pitanju je šarada koja zbunjuje i medije – kako da uopšte oslove Marlu-Svenju Libih, kao muškarca ili ženu? Posebno što je osoba bila spremna da tuži one koji narušavaju njen ženski identitet.

No, već ima sudskih presuda, kao i odluke nemačkog Saveta za štampu da u ovom slučaju mediji ne krše ni zakon ni kodeks ako Libiha nadalje označavaju kao muškarca. To je, navode, u sklopu izveštavanja o tome što on zloupotrebljava pravo na samoodređenje kako bi ismevao zakon.

Kritičari pak kažu da je zakon, koji je stupio na snagu prošlog novembra, ionako rđav – jer takoreći potezom pera omogućava recimo tipovima poput Libiha da se nađu u ženskom zatvoru, svlačionici, toaletu…

Trans-zajednica pak oseća da opet sve ide preko njihove grbače i kaže da jedan slučaj zloupotrebe ne čini zakon lošim.

Zakon na proveri

Libih je decenijama bio vođa zloglasne neonacističke grupe „Krv i čast“. O trans-osobama govorio je da su „paraziti društva“, a sistem je nazivao „transfašizmom“.

Sada kao da je donekle isterao svoje jer se o tome užareno debatuje.

Ministar unutarnjih poslova Aleksander Dobrint iz bavarske Hrišćansko-socijalne unije naložio je da se ponovo izrade stručne procene Zakona o samoodređenju. Kako je rekao za magazin Štern, slučaj Libiha mogao bi postaviti loš presedan za zlostavljanje od strane ekstremista koji žele da ismeju vladu.

Zakon je progurala prošla vlada Olafa Šolca u kojoj su njegove socijaldemokrate bile sa liberalima i zelenima. Sada zemljom vladaju demohrišćani Fridriha Merca, dok su socijaldemokrate mlađi partner.

Konzervativcima je zakon oduvek smetao. Kažu, prelako se sada administrativno menja pol.

Zakon o samoodređenju omogućuje odraslima promenu pola davanjem izjave u lokalnom matičnom uredu. On je zamenio zastareli Zakon o transseksualcima iz 1980, koji su transrodne osobe osećale kao duboko poniženje. Naime, on je zahtevao razna savetovanja i lekarske preglede kako bi nekome bilo dozvoljeno da zvanično upiše drugi pol.

„Libihov slučaj iskorišćen je za dalje širenje mržnje“, kaže za DW Tereza Riharc, pravnica Nemačke federacije za queer raznolikost. „Ovaj pojedinačni slučaj ismejava rodno samoodređenje ili ga proglašava opasnošću. To ugrožava demokratiju“, smatra ona.

Gde je Libih?

No prvo treba naći Marlu-Svenju Libih, begunca o kojem već kruže fantastične priče da je prebegao u Moskvu.

Na mreži X je pod Libihovim imenom u petak objavljena interesantna poruka: „Umetnost mađioničarskog trika: Svi gledaju u kulise, dok objekt u senci nestaje. Niko nije znao za moju odluku – ni advokat, ni porodica. Šta sledi? Međunarodna poternica.“

Beg od zatvorske kazne ili beg iz zatvora u Nemačkoj nisu kažnjivi, ali bi verovatno značili da će Libih odsedeti punu dužinu kazne, ako ga policija nađe.

Godinu i po u ženskom zatvoru? Zatvorska uprava u Kemnicu navela je za DW da se tokom prijema svaka zatvorenica sastaje s lekarom i savetnikom koji mogu preporučiti premeštaj u drugi zatvor ili da zatvorenica bude izolovana.