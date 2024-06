Foto: Sarah Meyssonnier/Pool Photo via AP

Svega dva dana nakon što je Real Madrid, u velikom stilu, izuzetnu sezonu krunisao osvajanjem svog petnaestog trofeja Lige šampiona, francuski fudbaler Kilijan Mbape kao slobodan igrač dolazi na Santijago Bernabeu, u kome će provesti narednih pet sezona.

Ovaj 25-godišnjak – koji je postao rekorder po broju postignutih golova u istoriji PSŽ-a – pridružiće se u španskoj prestonici igračima poput Vinisijusa Žuniora i Džuda Belingema, „kako bi formirali potencijalnu fudbalsku dinastiju“, navodi CNN.

Mbape je za sedam godina u francuskom klubu osvojio 17 trofeja, ali mu je do sada izmakao čuveni „ušati“ pehar Lige šampiona. Iako finansijski detalji transfera još nisu zvanično objavljeni, fudbalski izvori navode da će on zarađivati 15 miliona evra po sezoni, plus 150 miliona evra bonusa za potpis ugovora i zadržaće 80 procenata od marketinških prava na svoj lik i delo.

Po objavljivanju vesti o njegovom dolasku, novi saigrači Mbapea u Madridu srdačno su ga pozdravili na društvenim mrežama, a i bivši igrač i najbolji strelac „kraljevskog kluba“ svih vremena, Kristijano Ronaldo, reagovao je na Mbapeovu objavu o prelasku u Real: „Radujem se što ću te videti kako obasjavaš Bernabeu“, napisao je portugalski as na Instagramu.

Navijači Reala Madrida oduševljeni su ovim potezom svog kluba, imajući u vidu Mbapeov talent i potencijal da povede Los Blankose ka brojnim novim trofejima u budućnosti. PSŽ je, s druge strane, ostao bez najboljeg igrača i najčuvenijeg „lica“ pariskog kluba.

Očekuje se da će Francuz naredne sezone obući dres sa brojem 9, koji je ostao „upražnjen“ nakon odlaska Karima Benzeme prošlog leta. Međutim, prema izveštaju Parizijena, to će biti privremeno rešenje, jer će nakon odlaska veziste Luke Modrića sa Bernabeua, upravo Mbape najverovatnije „naslediti“ čuvenu desetku na leđima.