Štab za vanredne situacije Banjaluke je zbog problema sa odnošenjem otpada proglasio vanrednu situaciju u tom gradu. Izdali su naredbu da preduzeće „Depot“ odmah počne sa radom u punom kapacitetu, 24 sata dnevno, bez ikakvih ograničenja.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je, posle sednice štaba, da je regionalna deponija, čije je radno vreme 24 sata, svela rad na svega četiri-pet sati.

„Na tu deponiju dnevno stiže i do 500 tona otpada, a sa četvorosatnim radnim vremenom moguće je odložiti maksimalno 100 tona, dok 300 tona ostaje Banjaluci i preti da izazove zarazu“, rekao je Stanivuković.

On je naveo da trenutna situacija ozbiljno ugrožava čistoću grada i zdravlje stanovnika Banjaluke.

„Ukoliko se naredba ne ispoštuje, preduzećemo sve zakonom predviđene korake, uključujući krivične prijave i hitnu reakciju nadležnih institucija. Osim Depotu, naredba će ići i preduzeću Čistoća da u punom kapacitetu pristupi rešavanju trenutnog stanja. Komunalni policajci odmah će izaći na teren i delovati u skladu sa svojim nadležnostima“, rekao je Stanivuković.

Banjalučani mjesecima: Grad nikad nije bio prljaviji, ne može gore od ovog! Gradska uprava: Hold my beer pic.twitter.com/xLhYcN0GIu — Goran Arbutina (@Goc1jedini) March 22, 2025



On je objasnio da je do stupanja u štrajk „Depota“ došlo zbog sudskog spora između tog preduzeća i „Čistoće“, koji traje više od 20 godina, a sada se od grada očekuje da reši to pitanje.

Kako javlja RTRS, otpad se u Banjaluci ne odnosi već nekoliko dana.

Veoma je poražavajuće da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ima elementarno neznanje, da ne može on da naredi Depotu ili Čistoći šta i kako će da uradi, izjavio je za RTRS direktor preduzeća Depot Ratko Јokić.

„Svedoci smo da je upravo sad u 11.00 časova gradonačelnik primorao komunalnu policiju da straši radnike Depota krivičnim prijavama, da se kao nasilnici ponašaju prema radnicima. Čak i gradski menadžer u kasne sate zove predsednika Sindikata i preti mu krivičnom prijavom“, dodao je Jokić.