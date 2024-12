Premijer Miloš Vučević izjavio je u ponedeljak, 16 decembra da je za Vladu Srbije tema zahteva studentskih protesta završena, jer su, po njegovim rečima, ispunjeni svi zahtevi koje je postavio „deo studenata“ koji blokiraju fakultete u zemlji.

Vučević je posle sastanka sa predstavnicima Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) u Beogradu rekao da su ispunjeni svi zahtevi sa studentskih blokada, od objavljivanja dokumenata o rekonstrukciji Železničke stanice u Novom Sadu, do povećanja budžetskih davanja za materijalne troškove fakulteta.

„Svakog dana imamo neki novi zahtev, pa podzahtev”

„Za nas je tema zahteva protesta završena. Mi smo ispunili sve što je bilo postavljeno kao zahtev od strane onih koji organizuju protest, sve dalje je čista politika“, rekao je premijer na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Vučević je rekao da je objavljeno „nekoliko hiljada“ stranica dokumenata o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, na kojoj je 1. novembra 15 osoba poginulo a dve su teško povređene usled obrušavanja nadstrešnice, da suu dvojica ministara, njihovi pomoćnici i direktori pojedinih javnih preduzeća podneli ostavke zbog te nesreće.

„Imate i krivično-pravnu odgovornost, tužilaštvo je u rekordnom roku pokrenulo istragu, procesuiralo 13 osoba, 10 je u pritvoru a više od 100 je saslušano“, kazao je Vučević.

On je kazao da je sa „legalnim i legitimnim“ predstavnicima SKONUS i fakulteta Univerziteta u Beogradu danas razgovarao o „drugim temama“ koje proizilaze iz blokada, poput završetka semestra i kako će biti tretiran decembarski rok.

„Šta će biti sa plaćenom školarinom za ovu godinu, šta će biti sa stipendijama i sa domovima, sa menzama i svime što je deo studentskog standarda i života“, rekao je Vučević.

Pozvao je dekane i rektore da se izjasne o tim temama.

„Očekujem da se izjasne hoće li neko refundirati troškove studentskog doma ili privatnog smeštaja ili ćemo se praviti da to nisu teme“, rekao je premijer. Ocenio je da fakulteti „nisu mesto za dnevnu politizaciju već za učenje, obrazovanje i stvaranje buduće akademske zajednice“.

„A svakog dana imamo neki novi zahtev pa podzahtev, pa svaka ustanova ima neke svoje zahteve. Uskoro ćemo imati 1.000 zahteva. Na kraju će se sve svesti na to da niko ne odgovara za to što rade, govorim o blokadama“, kazao je Vučević.

On je uputio izvinjenje studentima koji su, po njegovim rečima, izloženi verbalnom nasilju „kolovođa“ blokada jer imaju drugačiji stav o tom pitanju. „Živimo u doba kad neko ko drugačije misli biva istog trenutka prokazan i dehumanizovan i postaje legalna i legitimna meta svakog ko sebi daje pravo da napada drugog. Ti studenti ne smeju da kažu svoj stav jer će ih odmah izbaciti sa fakulteta, da li je to demokratija, da li studenti to treba da uče“, upitao je Vučević.

Premijer i predsednik SNS Miloš Vučević istakao je da je, nakon objavljivanje dokumentacije o nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, zabeležen rekordan broj posetilaca na sajtu Vlade Srbije.

Vučević nakon „ne može da se ruši ni zbog smrti 1.555 ljudi“: Ništa nije vrednije od ljudskog života

Vučević je u gostovanju na TV Prva, ranije u nedelju izjavio, između ostalog, za blokade, proteste i druge akcije građana da „ne može da se ruši ni zbog smrti 1.555 ljudi“.

„Ovo sve rade da bi se prikazalo da se sve raspada i da je sve propalo i da bi neko na toj destrukciji trebalo da iznedri te bolje promene koje će nas vratiti u normalan život. Neće nas oni vratiti u normalan život. Ovde govorim o onima koji su vođe protesta, opozicionim strankama i predstavnicima nekih režima. Ni u jednu porodicu nisu otišli, nikome saučešće nisu izjavili. Kao papagaji ponavljaju da je 15 ljudi poginulo, pa mi moramo to sad sve da srušimo. Pa nije istina, pa ne možete da srušite zbog 15 ljudi koji su poginuli. Ni zbog 155, ni zbog 1.555. Ne može Srbija da zaustavi to što smo imali tragediju i da srušimo sopstvenu državu zato što smo izgubili ljudski život“, rekao je Vučević.

Nakon ove izjave Vučević je u ponedeljak rekao da ništa nije vrednije od ljudskog života.

I Pravni i Ekonomski fakultet u Nišu u blokadi, ostaje još Medicinski

Studenti Pravnog i Ekononskog fakulteta u Nišu u ponedeljak na održanim plenumima odlučili su da uđu u blokadu, a o tome će u ponedeljak, 16. decembra u 18 sati odlučivati i Medicinski fakultet koji je jedini od državnih fakulteta u Nišu koji nije u blokadi.

„U ovom trenutku jedino Medicinski fakultet Niškog univerziteta nije u blokadi, zato što je pre nekoliko minuta izglasana blokada Pravnog fakulteta, isto kao i Ekonomskog, tako da su sada i te dve ustanove u blokadi, oni već imaju redare na vratima i već se pripremaju za to da bez indeksa niko ne može da uđe u ovu zgradu“, prenosi N1.

Izvor: Insajder/N1