Poznati glumac, reditelj i profesor Enver Petrovci preminuo je u 71. godini. Iza sebe je ostavio bogat opus na filmu, televiziji i sceni, ali i generacije učenika kojima je prenosio ljubav prema umetnosti

Poznati glumac, reditelj i pedagog Enver Petrovci je preminuo. Tužnu vest je saopštilo na svojoj Fejsbuk stranici Regionalno pozorište Novi Pazar.

„Sa dubokom tugom primili smo vest da nas je napustio veliki glumac, reditelj i pedagog Enver Petrovci. Njegov umetnički put i delo ostavili su neizbrisiv trag u pozorištu, filmu i kulturi čitavog regiona. Regionalno pozorište Novi Pazar imalo je posebnu čast i privilegiju da sarađuje sa njim.

Kao profesor i mentor, nesebično je prenosio znanje, iskustvo i ljubav prema umetnosti našim glumcima, oblikujući generacije koje će njegovo nasleđe nositi dalje.Pamtićemo ga po njegovoj harizmi, širini duha i istinskoj posvećenosti umetnosti. Enver Petrovci zauvek ostaje deo naše pozorišne porodice.Regionalno pozorište Novi Pazar“, navodi se u objavi.

Enver je rođen 1954. godine u Prištini, igrao je u brojnim poznatim domaćim filmovima i serijama, poput „Bolji život“, „Bulevar revolucije“, „Stršljen“, „Tri palme za dve bitange i ribicu“, „Klan“, „Lud, zbunjen, normalan“, „Uvek spremne žene“, „Južni vetar“, „Senke nad Balkanom“, „Otac“, a poslednju ulogu odigrao je u „Ruskom konzulu“.