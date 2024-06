Zbog napada majke jednog učenika na nastavnicu biologije u Osnovnoj školi „Jovan Dučić“ na Novom Beogradu, koji se dogodio juče, u toj školi je danas održan protest roditelja i đaka, objavio je N1.

Nastavnica biologije je juče napadnuta fizički i verbalno i to prilikom je zadobila više povreda u predelu stomaka.

Na protestu koji je održan okupio se veliki broj roditelja i đaka koji su nosili transparente na kojima piše „zaustavimo nasilje u školama“. Roditelji su rekli da su šokirani, razočarani i zabrinuti napadom koji se desio juče, i da su organizovali protest kako bi se solidarisali i kako bi pružili podršku napadnutoj nastavnici.

„Naša deca kažu da je ta nastavnica biologije stroga ali veoma pravična. Mi našoj deci verujemo. Od kada se desila tragedija u Ribnikaru, u školama se dešava problem za problemom. Ovo što je uradio ovaj roditelj je skandal. Obraćamo se institucijama, Ministarstvu prosvete i više ni sami ne znamo kome da se obratimo, da hitno urade nešto, da se ovo zaustavi i da škola bude ponovo škola, kao što je to bilo kada smo mi išli u škollu“, rekao je Branko Jovanović roditelj jednog od učenika te škole.

„Bili smo šokirani i zatečeni“

On je naveo i da su obaveštenje da se u školi desio incident roditelji dobili u SMS poruci.

„Kada sam dobio poruku, pozvao sam prijatelja Vladu, on je i predsednik roditelja. Bili smo toliko šokirani i zatečeni da je on meni čak rekao – kako je bilo roditeljima u Ribnikaru, ne mogu ni da zamislim kada smo se mi ovoliko potresli zbog ovog sto se desilo u našoj školi. Ovo je bahatost prve vrste, od ovoga gore ne može i nadam se da će ta žena dobiti to što je zaslužila. Čitao sam izjavu ministarke koja je rekla da je razgovarala sa nastavnicom i da je ona plakala. Škola se još uvek nije oglasila, ministarka mora ovo da istera do kraja. Ta žena koja je napala nastavnicu mora dobije pravu pravu kaznu. U ovoj školi se ranije ovakve stvari nisu dešavale nikada, i nikome nije jasno kako se ovo dogodilo“, rekao je Jovanović, prenosi N1.

Okupljeni roditelji su naveli i da su, kako kažu, u strahu da sutra pošalju decu u školu.

„Pa neki mediji su čak pustili informaciju da je nastavnica kriva, to je katastrofa. Pa i moje dete ima dvojku iz matematike, pa da li mi sada zbog toga, zbog ocena, da idemo i da bijemoo nastavnike. I deca treba da shvate, moraju da shvate da nije sve u životu onako kako je na društvenim mrežama, da osete i malo čvrstoće, i nepravdu da bi sutra postali pravi ljudi“, rekao je Jovanović.

Podsećamo, u Osnovnoj školi „Jovan Dučić“ na Novom Beogradu majka učenika petog razreda fizički je napala nastavnicu zbog ocene.

„Izašla je iz kabineta, tada je počeo veliki odmor ali majka se odjednom vratila. Samo je čula kako su lupila vrata, povukla je za kosu, oborila na pod, lupala njenom glavom o pod, govorila ružne reči, da će da je prebije, šutirala je nogama dok je ležala na podu“, ispričala je sagovornica N1.

Policija je saopštila da je u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su danas A. R. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela zlostavljanje i mučenje i ugrožavanje sigurnosti.

Odrđeno joj je zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Zbog napada na nastavnicu biologije u Osnovnoj školi „Jovan Dučić“ na Novom Beogradu danas nije bilo nastave.