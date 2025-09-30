Nemački državljanin Đian G koji je godinama špijunirao za kinesku tajnu službu, osuđen je u Drezdenu na četiri godine i devet meseci zatvora

Đian G, bivši saradnik poslanika Alternative za Nemačku (AfD) godinama je špijunirao za kinesku tajnu službu i dostavljao joj je na stotine dokumenata, od kojih su neka bila osetljiva.

Kako bi prikupljao informacije on je koristio svoju ulogu Krahovog asistenta tokom njegovog ranijeg mandata kao poslanika Evropskog parlamenta u Briselu od 2019. do 2024. godine, piše Dojče vele.

Sud u Drezdenu odredio mu je četiri godine i devet meseci zatvora, sud je takođe utvrdio da je Đian G. špijunirao kineske disidente, ali i prikupljao podatke o rukovodstvu AfD-a.

Šta je sa navodnom saučesnicom?

Đian je tokom suđenja negirao optužbe. „Nisam radio za kinesku obaveštajnu službu i nevin sam“, rekao je na ročištu prošle nedelje.

Njegov advokat je tražio oslobađajuću presudu zbog nedovoljnih dokaza – a tužilac zatvorsku kaznu od sedam i po godina.

Navodna saučesnica Điana G, saoptužena Jaki S, teretila se da je kao zaposlena u logističkoj kompaniji na aerodromu u Lajpcigu davala podatke o teretu, letovima i o putnicima.

Ona je tokom suđenja priznala da je prenosila informacije, ali je negirala da je znala za aktivnosti agenta. Sud ju je osudio na uslovnu kaznu od godinu i devet meseci.

Poseban proces za političara AfD-a

Drezdensko javno tužilaštvo istražuje političara AfD-a, Maksimilijana Kraha u odvojenom slučaju zbog podmićivanja i pranja novca u vezi s kineskim plaćanjima.

Kao svedok na ovom suđenju, taj poslanik Bundestaga izjavio je da nije imao saznanja o špijunskim aktivnostima svog bivšeg asistenta, niti o njegovom članstvu u Komunističkoj partiji Kine.