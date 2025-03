Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji je stradao 1. novembra prošle godine prilikom pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, dobila je u četvrtak uveče uznemirujuću poruku, odnosno obrađenu fotografiju mlađeg sina koja ju je uznemirila.

Hrka je zbog toga na Instagramu objavila poruku da je tom porukom nisu uplašili.

„Niste me sinoć uplašili. Džaba hak, prisluškivanje, a i lociranje. Idemo dalje. Pokušali ste sa onom slikom da me uplašite? Samo ste veći bes izazvali u meni, samo se Boga plašim. A i vi imate ono sa čim ste hteli da me zaplašite. Razmislite o tome“, napisala je Dijana Hrka Instagramu.

Foto: Printskrin Poruka koju je Dijana Hrka objavila na Instagramu

Ona je slučaj prijavila policiji, a za portal Nova je izjavila da je preteću poruku dobila tokom telefonskog poziva.

„U toku poziva mi je iskočila fotografija mlađeg sina Nemanje, sa iskolačenim očima, koja podseća na sliku Stefana koju sam videla prilikom identifikacije tela. Potom je slika nestala iz telefona. Prijavila sam slučaj policiji jer ne znam kako ovo da shvatim. Sinu sam poslala fotografiju i pitala da li nešto zna o tome, na šta mi je odgovorio da on nema takvu sliku“, rekla je Hrka.

Dačić: Intenzivan rad na rasvetljavanju slučaja

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih činjenica po prijavi Dijane Hrke, koja je sinoć dobila fotografiju mlađeg sina Nemanje, koja ju je uznemirila i demantovao je da je u pitanju fotografija Stefana sa obdukcije.

„Fotografija koju je priložila Dijana Hrka po policijskim saznanjima nije fotografija njenog pokojnog sina Stefana sa obdukcije, kako su pojedini mediji preneli, i to želim da demantujem“, rekao je Dačić, navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta.

On je naveo da je Dijana Hrka u policijskoj stanici Voždovac prijavila da joj se na telefonu pojavila slika njenog mlađeg sina Nemanje, na kojoj su mu oči „iskolačene“, koja ju je podsetila na izgled njenog pokojnog sina Stefana prilikom identifikacije.