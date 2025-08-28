Novi Sad nije toliko mali grad, ali se u njemu izgleda sve zna. I da je Miloš Vučević optužio Mariju Vasić, koja je bila u zatvoru mesecima, da je ona napisala grafit. I da je Vasić obrazovala njegovog sina, ali i da je zbog istog sina posredno postao bivši premijer zemlje

Da je neko smišljao – ne bi se toga dosetio.

Iako su tako verovatno mnogi pomislili kada su prvi put zimus videli natpis „ćaci u školu“ ispred novosadske gimnazije, predsednik SNS-a ubeđen je da grafit nije samo greška nekog naprednjačkog bota koji je zamenio đ za ć i pokušao da nagna profesore i đake da se vrate u školske klupe tokom protesta.

Miloš Vučević označio je profesorku Mariju Vasić, koja radi u gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj”, kao kreatorku ovog dela. Vasić je članica novosadske šestorke, koja je bila mesecima u zatvoru, a i sada je kućnom pritvoru, pod optužbom za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

„Tačno se zna da je Marija Vasić napisala grafit ‘ćaci u školu’, da bi iz toga oni napravili čitavu kampanju da smo mi nepismeni, nekulturni i neobrazovani, neki škart koji treba da bude iseljen, proteran ili zatvoren”, kazao je Vučević za televiziju Pink.

Nisam je ja optužio, blokader je

U pomoć Vučeviću stigla je odmah redakcija Politike, koja je objavila kako prvi čovek SNS i nekadašnji premijer nije to prvi rekao. Navodno je informaciju tokom juna odao Aleksandar Malešević, koga je Politika nazvala nekadašnjim pripadnikom blokadera.

„Već 19. juna ove godine bivši učesnik blokada Aleksandar Malešević otkrio je da upravo Vasićeva stoji iza spornog grafita. Dakle, sve što je Vučević ponovio već je bilo javno poznato i potvrđeno, što demantuje narativ njegovih kritičara da iznosi neproverene optužbe“, piše dnevni list. „Posebno je značajno što je ove navode izneo čovek koji je do juče bio u redovima blokadera, što dodatno ruši kredibilitet onih koji danas napadaju Vučevića.“

Student/eko četnik

Mnogi su Maleševića već zaboravili, pa se treba setiti da je on student iz Novog Sada koji je u januaru ove godine zahtevao da uđe na plenum studenata Pravnog fakulteta, ali ga nisu pustili.

Malešević je član neregistrovane desničarske organizacije „Srpski soko” i samoproklamovani eko-četnik. Reč je o organizaciji čiji su članovi prethodnog leta organizovali skup na Trgu slobode u Novom Sadu, kada su nacistički salutirali, uzvikivali nacističke parole i fizički se sukobili sa antifašistima.

„Aleksandar je zbog svog – blago rečeno – nekolegijalnog ponašanja nedavno dospeo na crnu listu našeg fakulteta u blokadi, te mu ulaz u zgradu fakulteta više nije dozvoljen. Duže vreme je na crnoj listi blokade Filozofskog fakulteta i Rektorata”, kazali su zimus studenti u blokadi Pravnog fakulteta.

Sve je povezano

Marija Vasić odgovorila je na optužbe bivšeg premijera države. Ona je rekla da „uz dužnu zahvalnost Vučeviću, što joj pridaje toliko pažnje i pripisuje najduhovitiji grafit, ona ipak nije škrabala školu nikada“.

Vasić je dodala i da još jednu stvar nikada nije uradila, a to je da Vučevićevom sinu nije zaključila ocenu koju nije zaslužio.

„To mi se verovatno ne da oprostiti“, napisala je.

Upravo je sin Miloša Vučevića bio i posredan, ako ne i neposredan razlog njegove ostavke sa mesta predsednika Vlade.

Zbog jednog od prvih brutalnih napada na studente, koji su lepili letke u Novom Sadu na prostorije SNS, 28. januara su uhapšena četvorica mladića. Miloš Vučević podneo ostavku na mesto predsednika Vlade Srbije, koju je obrazložio time kako smatra da je objektivno odgovoran ovaj napad. Priznao je da su članovi SNS napali studente.

Brzo se ispostavilo da je jedan od napadača blizak sa Vučevićevim sinom, o čemu su svedočile fotografije sa Instagram naloga Mesnog odbora SNS Bulevar u Novom Sadu.