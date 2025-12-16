Režimski mediji spremni su da izvuku svaku rečenicu iz konteksta i objave kako se „blokaderi“ tobože međusobno hvataju za gušu!

12.decembar 2025. Nemanja Rujević

„Oh ne, citiraće me Informer“

Režimski mediji pomno prate kritičke medije – spremni da izvuku svaku rečenicu iz konteksta i objave kako se „blokaderi“ tobože međusobno hvataju za gušu! Da li to neke ljude odvraća od nastupa u medijima?

