Moguća nacionalizacija Naftne industrije Srbije pod sankcijama SAD bila bi suprotna međuvladinom sporazumu između Rusije i Srbije o energetskoj saradnji, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

„Ruski predsednik je ovo izjavio tokom direktne linije, odgovarajući na pitanje o toj temi. Rekao je da postoji sporazum iz 2008. godine o saradnji između Rusije i Srbije u naftno-gasnom sektoru i da se i mi moramo pridržavati tog sporazuma. I to je važno“, rekao je Bocan-Harčenko u intervjuu za agenciju RIA Novosti.

Kako je dodao, „teško da je moguće naprosto impulsivno odmah sprovesti nacionalizaciju“.

Bocan-Harčenko je istakao i da odluka o NIS-u mora biti u skladu sa duhom odnosa Moskve i Beograda i generalno u skladu sa pomenutim sporazumom.

Kada je reč o vojno-tehničkoj saradnji Rusije i Srbije, ambasador je rekao da se ona nastavlja.

„Nastavljamo to, nastavljamo. To je u toku i razvija se“, zaključio je Bocan-Harčenko.

Izvor: Tanjug

