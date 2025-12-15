Podkast
„Ova situacija“: Da li će se Vučić sam predati tužilaštvu
Željko Bodrožić, Slobodan Georgiev i Filip Švarm i ove nedelje za sve prijatelje zdravog razuma u podkastu „Vremena“ tumače aktuelnosti
Lider Georgijev, predsednik Bodrožić i glas naroda Švarm u dobrom raspoloženju traže i predviđaju moguće izlaze iz ovih naših teških situacija
Intervju: Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštvaZbog pretnji tužiocima ide se u zatvor Pretplati se
