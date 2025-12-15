Pokrenuli smo novi audio format u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena. Na bitne godišnjice moći ćete da slušate tekstove nekih od najboljih novinara sa teritorije bivše Jugoslavije koji su pisali ili još uvek pišu za Vreme.

U današnjoj emisiji donosimo vam tekst koji je objavljen pre 30 godina u kome se grupa autora piše o verifikaciji Dejtonskog sporazuma na konferenciji u Parizu.

Saznajte o svim detaljima tada tek uspostavljenog mira, od toga u kakvom su stanju ekonomija, saobraćaj i telekomunikacije među do tada zaraćenim stranama, do toga kako je izgledao Pariz tog dana, te šta se jelo i pilo nakon potpisanog mira.

Vremeplov možete slušati i pratiti na našem YouTube kanalu, kao i ostalim audio platformama.

Uživajte!

