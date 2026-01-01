U svom tekstu u poslednjem broju „Vremena” iz 2018. Ivan Milenković piše šta za njega znači prvi januar. Kroz sedamdesete, osamdesete i sumrak Jugoslavije, taj dan se menja zajedno s ljudima i zemljom: od porodične miline i TV rituala, preko sedeljki u podrumima uz muziku, do preferansa i sve težih razgovora pred devedesete.

