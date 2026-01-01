Podkast
Vremeplov: Dragoljub Žarković – Srećna Nova 2016
Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena
U svom tekstu u poslednjem broju „Vremena” iz 2018. Ivan Milenković piše šta za njega znači prvi januar. Kroz sedamdesete, osamdesete i sumrak Jugoslavije, taj dan se menja zajedno s ljudima i zemljom: od porodične miline i TV rituala, preko sedeljki u podrumima uz muziku, do preferansa i sve težih razgovora pred devedesete.
Poslušajte ceo tekst u novoj epizodi „Vremeplova“, audio formata u kojem vraćamo život tekstovima iz bogate arhive „Vremena“.
„Vremeplov“ možete slušati i pratiti na našem YouTube kanalu, kao i ostalim audio platformama.
Nova epizoda „Vremeplova", audio formata u kome vraćamo život tekstovima iz bogate arhive Vremena, bavi se parlamentarnim izborima koji su održani 2000. godine
