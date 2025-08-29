U novoj epizodi podkasta „Vremena“ „Ova situacija" о tajnim dogovorima države i vlasnika UM o smeni Aleksandre Subotić, nasilju na ulicama, „čudesnim“ ekonomskim merama, uznemirenom predsedniku i velikoj nervozi vlasti govore predsednik NUNS-a Željko Bodrožić, direktor vesti TV Nova S Slobodan Georgijev i Filip Švarm

Gledajte, slušajte i delite novu epizode „Ove situacije“.

Slobodan Georgijev je istakao da je audio snimak razgovora direktora Telekoma Vladimira Lučića i generalnog direktora United group Stana Milera pokazao da je režim uspeo da na neki način korumpira ili da uceni neke ljude iz uprave United media.

„Taj razgovor pokazuje potpuno neprirodan odnos dve ličnosti i dve kompanije. Vidimo podređeni odnos čoveka, ovog Holanđanina, koji vodi veću kompaniju, jer je United group internacionalna kompanija, i ovog našeg mešetara Lučića, Vučićevog avatara, koji tu njega nešto preslišava“, naveo je Georgijev.

Lučić i Orlić sede u BIA

On je dodao da se iz razgovora vidi Vučićeva namera „da bukvalno ugasi“ televizije N1 i Nova S, „pa onda dalje redom“.

Georgijev je ocenio da je Lučić je „povezan sa domaćom Udbom“ i naveo da je on elektrotehničar, kao i direktor BIA Vladimir Orlić.

Dodao je da može da zamisli njih dvojicu da sede u specijalnoj sobi u BIA i analiziraju da li je snimak delo veštačke inteligencije.

„Naravno, taj razgovor se dogodio, kao i mnogi drugi razgovori i sastanci između njih. Za one ljude koji rade u United media to nije dobro zato što vidite da vam neko sprema giljotinu, ali nije ni prvi ni poslednji put da neko hoće da uništi neki medij. Ovde je problem što su to jedine dve televizije koje pokušavaju da na profesionalni način izveštavaju o onome što se dešava u Srbiji i to je prepoznato kod naroda. Vidi se koliko ljudi to gleda i koliko to njima znači, i ne mogu da zamislim situaciju da se čak i Vučić, takav kakav je, pomahnitao, usudi da ide do kraja“, rekao je Georgijev.

On očekuje da će to što je obelodanjen taj snimak razgovora proizvesti neki efekat.

„Da se obustavi taj njihov lukavi plan, što bi rekao Boldrik u ‘Crnoj guji’, i da probamo da radimo na najbolji mogući način“, rekao je Georgijev.

Skandal prevazilazi granice Srbije

Željko Bodrožić je rekao da razgovor Lučića i Milera prvi put „crno na belo pokazuje kako režim razgovara sa ljudima, i sa političarima i sa biznismenima“.

„Dugo smo osnovano sumnjali da tu ima dila i korupcije, ali sada ima i faktički prikaz, fono izveštaj. Očekujem sada uzbunu i u Evropi, jer to prevazilazi granice naše zemlje. Mi ćemo uputiti pismo našim partnerima, Evropskoj federaciji novinara, da se i oni oglase“, rekao je Bodrožić.

On je podsetio da je dan pre nego što je objavljen snimak razgovora, Lučić „preventivno“ bio na TV Informer.

„Tu se zaista nepristojno cerio i kreveljio, rekavši da će ti mediji (N1 i Nova S) konačno biti nezavisni, kao nezavisni od Šolaka“, rekao je Bodrožić.

Ukazao je i da je Vučić naveo da će se u novembru desiti promene, ali da Vučić izgleda „stiska da se to desi već tokom leta, jer je u panici“.

„Izlio mu se narod na ulice i ne odlazi sa ulica, a ovi mediji (N1 i Nova S) su sve gledaniji i čitaniji, i to on (Vučić) zna bolje od nas svih“, zaključio je Bodrožić.

Podkast gledajte na Jutjubu ili slušajte na uobičajenim audio-platformama: