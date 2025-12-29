Tom Kumer

Mediji

29.decembar 2025. Nemanja Rujević

Čovek koji nije intervjuisao Breda Pita

Pre četvrt veka je nemačko novinarstvo pogodio neviđeni skandal. Otkrilo se da je novinar Tom Kumer iz Los Anđelesa godinama slao - izmišljene intervjue sa holivudskim zvezdama. Jesu bili izmišljeni, ali su bili baš dobri. Kako je to dođavola bilo moguće?