Prinudno sletanje na aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu ubrzo nakon poletanja aviona Maraton erlajnza (Marathon Airlines), avio-kompanije koja je obavljala letove za Er Srbiju, na letu JU324 iz Beograda do Diseldorfab u nedelju otvorilo je čitav niz pitanja.

Istragu o tome šta se desilo avionu “Er Srbije” vodi Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju koji treba ta utvrdi da li se radilo o „udesu“ ili „ozbiljnoj nezgodi“. Uključeno je i tužilaštvo.

Jedan broj od 105 putnika koji su iskusili incident koji je ipak okončana srećno najavljuje tužbu protiv „Er Srbije“ koja je saopštila da se zapravo ništa dramatično nije dogodilo i da životi putnika ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.

Putnici misle drugačije. Suprotno govore i fotografije aviona bez dela zakrilaca na kojima se vidi rupa u oštećenom trupu.

„Najviše nas je pogodilo što je Er Srbija objavila da ni u jednom trenutku bezbednost putnika nije bila ugrožena. To je skandalozno i sramota“, rekao je za „Vreme“ Božidar Stanojević, jedan od putnika koji već dvadesetak godina živi u Holandiji.

Šta se događa sa „Er Srbijom“

Ovaj incident ponovo je u centar pažnje javnosti stavio nacionalnu avio-kompaniju koja je od kraja prošle godine ponovo 100 odsto u državnom vlasništvu.

Čak 25 licenciranih avio-mehaničara napustilo je Er Srbija Tehniku samo u poslednje dve godine, a za direktora je po partijskoj liniji postavljen čovek bez dana iskustva u avijaciji, a poslovi održavanja flote poveravaju se privatnoj firmi koja je doskoro bila zadužena za pranje i čišćenje aviona, upozorili su avio-mehaničari sa dugogodišnjim stažom, prenosi N1.

Oni su sada u izjavi za N1 istakli da je zbog svega toga ugrožena bezbednost avio-saobraćaja.

„Pred početak letnje sezone naš sindikat je zatražio povećanje ljudstva, jer je obim posla dvostruko veći u odnosu na prošlu godinu. Rukovodstvo Er Srbije odbilo je sve zahteve, a da bi predupredili naš eventualni štrajk poslove tehničkog održavanja flote prebacuju privatnoj kompaniji Aviostar, koja je donedavno samo prala avione Er Srbije“, tvrde dvojica mehaničara koji su, plašeći se mogućih posledica, zamolili da ostanu anonimni.

Prema podacima Agencije za privredne registre, kompanija Aviostar osnovana je krajem 2014. godine, a vlasnik je Slovenac Aleš Luci, piše portal N1.

„Nama se polako uzimaju avioni i guraju se njima, naši ljudi odlaze, a niko ništa ne preduzima“, ogorčeni su sagovornici N1, dodajući da zaposleni strahuju za svoju egzistenciju.

Rekli su i da su predstavnici sindikata slali mejlove rukovodstvu, tražili razgovor, iznosili predloge sa željom da se dođe do nekog rešenja, ali je menadžment kompanije „ostao gluv“ na sve zahteve sindikata.

Stručan kadar odlazi, pritisci iz Vlade

„Stručan i kvalitetan kadar odlazi, umesto da se takvi ljudi čuvaju jer nije lako naći one koji znaju posao. Nije to čovek s ulice, to je neko ko ima godine i godine iskustva. Zbog toga smo od rukovodstva firme tražili povećanje plata i zapošljavanje još ljudi jer je u ovakvim uslovima bezbednost avio-saobraćaja ugrožena. Neće niko da dođe da radi za pare koje se nude jer mogu da odu u inostranstvo i da zarađuju 45 evra na sat“, ukazali su sagovornici N1. Prema njihovim rečima, kompanija Aviostar je u međuvremenu visokim platama vrbovala nekoliko mehaničara Er Srbije da pređu u tu firmu. Ističu da su najvažniji mehaničari sa licencom koji imaju ovlašćenje da potpisuju tehničke knjige, bez kojih avioni ne mogu da polete, a samo u poslednjih šest-sedam meseci otkaz je dalo osmoro njih koji su bili ovlašćeni da potpišu tehničku knjigu za avion Erbas 330.

Na direktno pitanje N1 da li su avioni Er Srbije tehnički ispravni i bezbedni za saobraćaj, sagovornici su naglasili da to mogu da garantuju samo za vazduhoplove koje održava Er Srbija Tehnika. „Bilo je tu različitih pritisaka, pozivanja telefonom da pustimo neki avion koji nije bezbedan za let. Najviše ih boli kada prizemimo Erbas A330 jer je to državni projekat, pa su zbog toga zvali čak i iz Vlade Srbije“, opisali su pritiske s kojima se suočavaju.