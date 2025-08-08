Danas i narednih dana očekuje se između 34 i 38 stepeni Celzijusa, a lokalno i više, upozorava RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature u Srbiji u narednih sedam dana.

Kako se navodi na sajtu RHMZ-a, od petka (8. avgust) sledi porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

U Beogradu će danas biti maksimalno 33 stepena, kao i u Novom Sadu i Kraljevu. Za stepen više biće toplije u Nišu i Negotinu.

Subota donosi dodatni rast temperature, kada Beograd, Novi Sad, Negotin i Niš očekuje 36 stepeni.

Od nedelje je vreme još toplije, i tada će u glavnom gradu biti 38 stepeni.

Poslednji pik ove sezone

Prema dugoročnoj prognozi, ovo bi trebalo da bude poslednji talas s ekstremno visokim temperaturama ove sezone.

Kako je navedeno u dugoročnoj prognozi na sajtu RHMZ, od 18. avgusta očekuje se pad temperature.

Temperatura vazduha će se u poslednjoj nedelji avgusta i prvoj sedmici septembra kretati od 32 do 29 stepeni.

Reke na minimumu

RHMZ je upozorio i da su se na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, kao i na gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave sa pritokama proticaji približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95 odsto-neobezbeđenosti (biološkom minimumu).

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.