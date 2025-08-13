Vozač skutera zaleteo se na mlade kajakaše na reci Tamiš kod Pančeva, nakon čega je uhapšen. Nekoliko dece je povređeno, a policija negira kumovske veze osumnjičenog i načelnika

U utorak (12. avgust) oko 19 časova na reci Tamiš kod Pančeva skuter je uleteo u grupu dece kajakaša, koji su trenirali na reci. Nema teže povređenih, a 29-godišnjak osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti je uhapšen, preneo je RTS.

Dok su deca uzrasta od 6 do 11 godina trenirala na Tamišu iz pravca Dunava pojavila su se dvojica vozača skutera, koja su im se velikom brzinom približavala. Prvi vozač je usporio i zaobišao ih, dok je drugi prošao tik uz njih.

Deca su bila vidno uplašena

Nenad Miković, trener Kajak kanu kluba Pančevo, rekao je za RTS da je skuter poizvrtao decu, koja su se istraumirala. Neka su dobila lakše povrede od udarca u čamac.

Trener je pokušao da ih zaštiti, uzeo je dasku i vikao na vozača skutera, kako bi ga upozorio da će udaviti decu.

„Šestoro dece se prevrnulo i povredilo tom prilikom. Onda je on opsovao i krenuo da me gazi. Četiri puta je prešao preko daske i preko moje glave na reci,“ izjavio je on.

„Vidno su svi bili uplašeni i povređeni. Moje dete je uganulo članak na ruci i ima podliv na stomaku od nagnječenja u kanuu. Zaista jeziv prizor“, izjavila je za RTV majka osmogodišnje devojčice Bojana Labudović.

„Tresli su se, plakali, uplašili su se za sopstveni život i život svog trenera koji je skočio i svojim telom branio našu decu. Ja sam potresena i dalje“, rekla je Ivana Petrić, majka desetogodišnje devojčice i šestogodišnjeg dečaka.

Policijska uprava u Pančevu potvrdila je za RTS da je uhapšen dvadesetdevetogodišnji M.J. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo izazivanja opšte opasnosti i da mu je određeno zadržavanje od 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

Navodni kumovski odnosi

Očevici su za medij Zdravo Pančevo nakon incidenta trvdili da je vozač skutera bio u „vidno alkoholisanom stanju“.

Pored toga, u komentarima na društvenim mrežama pojavili su se i navodi da je vozač skutera u kumovskim odnosima sa načelnikom pančevačke policije Stevanom Čigojom.

Građani su ocenili i da je delo koje je vozač skutera počinio pogrešno kvalifikovano kao „izazivanje opšte opasnosti”, izražavajući stav da snimci jasno potvrđuju da se radi o pokušaju ubistva.

Kada je reč o potencijalnoj prekvalifikaiciji dela, portparol Višeg javnog tužilaštva u Pančevu Dragoljub Trajković obavestio je novinare da se „saopštenje nadležnog javnog tužilaštva može očekivati sutra nakon saslušanja okrivljenog” i da će tada biti poznato više informacija, piše portal Zdravo Pančevo.

Portparol PU Pančevo demantovao glasine

Portparol Policijske uprave Pančevo Željko Grujić naveo je da glasine o tome da je osumnjičeni u kumovskim odnosima sa načelnikom Policijske uprave Pančevo nisu tačne, te da će on „biti procesuiran u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije i u skladu sa delom koje je počinio, kao što je to slučaj i sa svim ostalim građanima koji krše zakon po bilo kom osnovu”.

„Od strane Policijske uprave u Pančevu o događaju su obavešteni inspektori bezbednosti plovidbe Uprave Sekretarijata za građevinarstvo i saobraćaj koji će preduzeti mere iz svoje nadležnosti“, dodao je Grujić.

On je potvrdio i da skuter kojim je upravljao osumnjičeni M. J. jeste oduzet i da se nalazi u prostorijama Policijske uprave Pančevo.

Oglasili se kajakaški savezi

Dva saveza su u sredu (13. avgust) izdala saopštenja u kojima prevladavaju šok povodom viđenog i traženje najstrožih kazni.

Na zvaničnom sajtu oglasio se prvo Kajak kanu savez Vojvodine (KKSV). Izdali su saopštenje u kojem osuđuju napad na trenera i decu članove Kajak kanu kluba Pančevo.

„U ime Kajak kanu saveza Vojvodine najoštrije osuđujem jučerašnji napad na decu i trenera Kajak kanu kluba ‘Pančevo’ za vreme treninga u Pančevu na reci Tamiš. Deca i trener su žrtve pomahnitalog vozača skutera na vodi, koji je nekoliko puta ogromnom brzinom naleteo na njih na očigled roditelja i ostalih lica koja su se zatekla na licu mesta“, stoji u saopštenju koje je potpisao Simo Boltić, predsednik UO KKSV.

„Zahtevamo da nadležni organi reaguju i najstrožije kazne počinioca, kao i da se pooštre mere kontrole svih lica koja borave na vodi i upravljaju motornim plovilima kako bi reke i jezera bila sigurna za sve, jer mi koji smo na vodi svakodnevno znamo koliko je ucestalo ovakvo nerazumevanje prema kajakasima i da veoma mnogo lica upravlja plovilima bez adekvatne dozvole. Treneru Miković Nenadu i deci koja su doživela ovu strašnu situaciju želimo da se što pre oporave“, poručuju iz KKSV.

Ubrzo je saopštenje izdao i Kajakaški savez Srbije, ističući da je bezbednost dece na prvom mestu.

Najoštrije se osuđuje „nezapamćen i krajnje opasan incident“ u kojem je vozač skutera, „krajnje neodgovornom i nasilnom vožnjom, ugrozio živote dece-kajakaša i njihovog trenera“.

„Ovaj čin, kojim su deca i trener Nenad Miković namerno izloženi neposrednoj životnoj opasnosti, predstavlja ne samo ozbiljno kršenje bezbednosnih propisa, već i moralno neprihvatljivo ponašanje koje zaslužuje najstrožu zakonsku sankciju. Savez izražava punu podršku povređenoj deci, njihovim porodicama, treneru i svim članovima kluba, kao i zahvalnost svima koji su pruzili pomoc u treucima neposredne opasnosti“, poručuju u saopštenju.

Dodaju da će Kajakaški savez Srbije „aktivno pratiti razvoj ovog slučaja i insistirati na odgovornosti pojedinaca i nadležnih institucija”.

Izvor : RTS / Zdravo Pančevo / RTV

