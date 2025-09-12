Sport i književnost

10.септембар 2025. Andrijana Ružić

Košarkaši koji čitaju

Dok gledate Evrobasket, sigurno vam nije ni na kraj pameti da u košarkašima vidite strasne ljubitelje čitanja i knjiga. Tekst koji sledi je još jedan dokaz da robujemo predrasudama

Povodom knjige

10.септембар 2025. Sonja Ćirić

Dinamika psihoanalitičkih institucija

Nasleđe, transformacije i nastajanje neke su od tema istraživanja objavljenih u knjizi sedam evropskih psihoanalitičara, čijim predstavljanjem u Beogradu obeležavaju desetogodišnjicu Foruma za institucionalna pitanja Evropske psihoanalitičke federacije

Razglednica

10.септембар 2025. Robert Čoban

Zasjaće palaci, a možda više i neće

Crnogorski ministar Slaven Radunović je predložio referendum o tome treba li Kotor da ostane na Uneskovoj Listi svetske baštine i izazvao više bure nego pojava kita u Zalivu, ali i doneo prvu nagradu barki “Ne bacajte bisere pred svinje” na Bokeškoj noći