„Oasis“ su najavili dugo očekivanu „reunion“ turneju, 15 godina nakon čuvene svađe između braće Noela i Liama Galagera.

Bend je najavio seriju od 14 nastupa u Velikoj Britaniji i Irskoj sledećeg leta.

„Veliko čekanje je završeno. Dođite da pogledate. Neće biti emitovano na televiziji“, navedeno je u saopštenju benda.

Datum i mesta nastupa u Kardifu, Mančesteru, Londonu, Edinburgu i Dablinu biće „jedini koncerti u Evropi sledeće godine“, potvrđeno je.

U poslednjim mesecima bilo je nekoliko naznaka, uključujući iznenađujući intervju prošle nedelje u kojem see Noel izvinio svom mlađem bratu. Obojica su uživali u uspešnim solo karijerama od raspada benda – Liam kao kantautor i Noel sa svojim bendom „High Flying Birds“.

Podsetimo, grupa je osnovana u Mančesteru, i bila je jedan od najvažnijih rok bendova devedesetih, raspala se 2009. godine nakon žestoke svađe u Parizu i od tada nisu zajedno nastupali.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb

— Oasis (@oasis) August 27, 2024